От недвижимости до облигаций: как украинцы хранят деньги

Рискованнее всего держать всю сумму сбережений в гривне. Фото: Depositphotos

В этом году выгоднее всего вкладывать деньги внутри страны было в облигации внутреннего государственного займа. За пределами - в американский рынок акций, рассказал Gazeta.ua Иван Компан, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы.

"Последние два года доходность ОВГЗ очень высока. Реальная процентная ставка самая высокая в мире. Правда есть риски потерять средства. Это краткосрочная инвестиция. Она не совсем подходит физическим лицам. Под 30% можно инвестировать в американский рынок акций. Это стало возможным благодаря закону о валюте", - объясняет Компан.

Украинцы инвестировали в недвижимость, держали деньги на депозитах.

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"Самыми рискованными были сбережения в гривнах. Например, депозиты. За 23 года существования гривна не стала валютой накопления. Из-за этого многие граждане ищут способы инвестировать в долларах и евро. Конечно, в этом году гривна показала положительную динамику и окрепла. Но думаю, что это искусственный процесс", - объясняет Компан.

По его словам, в стране нужно уменьшать риски ведения бизнеса. Тогда будет возможность снижать учетную ставку Нацбанка, а банки будут предлагать населению доступные кредиты.

С 13 декабря Национальный банк снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Это связано с меньшими темпами роста цен. В годовом измерении инфляция в ноябре замедлилась до 5,1%. Этому способствовало укрепление курса национальной валюты и ослаблению иностранного. С начала года к декабрю доллар подешевел с 27,68 грн до 23,29 грн.