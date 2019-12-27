От недвижимости до облигаций: как украинцы хранят деньги

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
Просмотров: 1026
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 90
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6696
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6084
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 936
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3078
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2133
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3267
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
3
13
3
3
7
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Видео
Все видео
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 981
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3267
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3330
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 261
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 21:10

От недвижимости до облигаций: как украинцы хранят деньги

  Комментировать
От недвижимости до облигаций: как украинцы хранят деньги
Рискованнее всего держать всю сумму сбережений в гривне. Фото: Depositphotos

В этом году выгоднее всего вкладывать деньги внутри страны было в облигации внутреннего государственного займа. За пределами - в американский рынок акций, рассказал Gazeta.ua Иван Компан, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы.

"Последние два года доходность ОВГЗ очень высока. Реальная процентная ставка самая высокая в мире. Правда есть риски потерять средства. Это краткосрочная инвестиция. Она не совсем подходит физическим лицам. Под 30% можно инвестировать в американский рынок акций. Это стало возможным благодаря закону о валюте", - объясняет Компан.

Украинцы инвестировали в недвижимость, держали деньги на депозитах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го

"Самыми рискованными были сбережения в гривнах. Например, депозиты. За 23 года существования гривна не стала валютой накопления. Из-за этого многие граждане ищут способы инвестировать в долларах и евро. Конечно, в этом году гривна показала положительную динамику и окрепла. Но думаю, что это искусственный процесс", - объясняет Компан.

По его словам, в стране нужно уменьшать риски ведения бизнеса. Тогда будет возможность снижать учетную ставку Нацбанка, а банки будут предлагать населению доступные кредиты.

С 13 декабря Национальный банк снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Это связано с меньшими темпами роста цен. В годовом измерении инфляция в ноябре замедлилась до 5,1%. Этому способствовало укрепление курса национальной валюты и ослаблению иностранного. С начала года к декабрю доллар подешевел с 27,68 грн до 23,29 грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От недвижимости до облигаций: как украинцы хранят деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Соглашение подписали 29 стран

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 13564
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 11952
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 1 Просмотров: 11097
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 11016
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 9351
Экономика
"Коломойский считает, что пришло его время большого дерибана" - эксперт о покупке электроэнергии у РФ
"Коломойский считает, что пришло его время большого дерибана" - эксперт о покупке электроэнергии у РФ
 Просмотров: 630
Газпром передал Нафтогазу деньги
Газпром передал Нафтогазу деньги Просмотров: 684
Как получать доход от прибыли американских компаний
Как получать доход от прибыли американских компаний Просмотров: 81
Появится государственный орган, который будет регулировать сферу транспорта
Появится государственный орган, который будет регулировать сферу транспорта Просмотров: 207
Правительство ликвидировало "зарплатное рабство"
Правительство ликвидировало "зарплатное рабство" Просмотров: 1656
Больше всего комментируют
13
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
5
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
4
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Голосов: 22790
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua