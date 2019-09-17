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вторник, 17 сентября 2019 12:04

От Мининфраструктуры требуют отменить указ о ставках для аэропортов: он принят в интересах "Борисполя"

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От Мининфраструктуры требуют отменить указ о ставках для аэропортов: он принят в интересах &quot;Борисполя&quot;
Аэропорты Украины просят АМКУ отменить указ Мининфраструктуры о ставках как дискриминационный. Фото: Укрінформ

Украинские аэропорты требует отменить указ Мининфраструктуры о ставках за услуги аэронавигационного обслуживания судов как дискриминационный.

Об этом сообщили в Ассоциации "Аэропорты Украины" гражданской авиации.

Указ №415 "Об установлении Ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины" был принят 4 июня 2019 года. Он установил ставку для аэропорта "Борисполь" 643,5 евро, а для всех остальных аэропортов Украины — 901,68 евро. При том, что предыдущим приказом (№669) вводилась единая для всех ставка в размере 873,77 евро. Соответственно, указ приведет к удешевлению авиаперелетов на внутренних и международных рейсах из "Борисполя" и в то же время существенному подорожанию рейсов из других аэропортов страны.

В ассоциации считают, что экс-руководители Мининфраструктуры целенаправленно создали более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для одного конкретного оператора, а также грубо нарушили собственный Стратегический план развития авиатранспорта, который гарантировал равные и конкурентные условия для всех участников рынка.

Ассоциация обратилась в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о нарушении законодательства о защите свободной конкуренции, просьбой признать антиконкурентным и отменить указ Мининфраструктуры №415. От нового руководства министерства ассоциация ждет установления единой для всех аэропортов ставки. Обращение поддержали Международные аэропорты "Киев", "Винница", "Харьков" и другие.

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