От 6400 до 40 тыс. грн: сколько стоит аренда квартир

1-2 комнатные квартиры стоимостью до $500 можно найти в Дарницком, Деснянском, Святошинском районах. Фото: pixabay.com

В августе на рынке аренды недвижимости в Киеве вырос спрос и цены. Самым бюджетным вариантом стала 1-комнатная квартира площадью 32 кв. м на ул. Выговского (Подольский р-н). Ее арендовали за 6400 грн.

1-2 комнатные квартиры стоимостью до $500 можно найти в Дарницком, Деснянском, Святошинском районах.

От $500-1000 будет стоить аренда жилья в Голосеевском, Печерском районах, по данным АН "Благовест".

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В частности, за 13800 грн в августе арендовали 2-комнатную квартиру площадью 60 кв. м на Печерском спуске (Печерский р-н).

Самые дорогие предложения августа: за 1-комнатную квартиру площадью 48 кв.м на ул. Антоновича (Голосеевский р-н) квартиранты будут платить 32000 грн в месяц. На ул. Сечевых Стрельцов (Шевченковский р-н) в новом жилом комплексе 3-комнатную квартиру площадью 130 кв. м арендовали за 40000.

За аренду дома в с. Козин площадью 322 кв. м будут платить 75000 грн в месяц.

Стоимость частных домов в Украине в долларовом эквиваленте остается стабильной. В среднем такую недвижимость продают по $474,7 за "квадрат". Эксперты говорят, что с начала 2021 года цены на рынке частных домов менялись дважды. В частности, в марте стоимость выросла на 5,6% до $496,1 за м2. В июне такая недвижимость подешевела в среднем на 4,8%. Стоимость квадратного метра опустилась до $474,7.