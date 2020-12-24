Основателя сети отелей "Хилтон" считали неудачником

В 1931 году Конрад Хилтон в результате Великой депрессии утратил право собственности на компанию Hilton Hotels. Фото: unsplash

25 декабря 1887 года в США родился Конрад Хилтон - основатель одной из крупнейших гостиничных сетей в мире Hilton Hotels & Resorts. Она включает более 5100 отелей и курортов.

Конрад был восьмым ребенком в семье. Получил профессию инженера. Но мечтал о работе в банковском деле. Конрада считали неудачником из-за того, что первый основанный им банк обанкротился. У Конрада осталось $5 тыс. И он мечтал о создании нового.

В этот период остановился в гостинице "Mobley", где его поразило обилие возмущенных людей в вестибюле. Им не хватало свободных комнат. Это подтолкнуло Конрада заняться бизнесом.

В 1919 году он приобрел "Mobley" с 40 комнатами. Сначала увеличил количество мест и поставил в вестибюле витрины, где продавали газеты, журналы, зубную пасту, щетки для одежды. Это начало приносить прибыль. Через год мужчина купил еще 3 отеля. В 1924-м Хилтон был владельцем 350 комнат.

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Первый отель, носящий имя Hilton открыли в 1925 году в Далласе.

В 1931 году Конрад Хилтон в результате Великой депрессии утратил право собственности на компанию Hilton Hotels. Впоследствии начал постепенно выкупать свои отели. Через три года вернул три из них. В 1949 году Конрад купил наиболее фешенебельный отель Нью-Йорка - Waldorf-Astoria, осуществив свою мечту. Тогда же открылся Caribe Hilton Hotel на 300 комнат в Пуэрто-Рико. Это сделало Hilton первой в мире международной сетью отелей.

В Украине отель Hilton расположен в центре Киева. За сутки в самом дешевом номере нужно оплатить €217. Самый дорогой стоит €509.

В Варшаве в сутки придется выложить €56, в Берлине - €132, в Вашингтоне - €57.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении налогов для музеев, кинотеатров и гостиниц. Отелям и подобным заведениям до 2023 года снизили ставку НДС в размере 7% для услуг по временному размещению.