Ощадбанк окончательно отсудил название у Сбербанка

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу ПАО "Сбербанк России" и окончательно постановил, что законным владельцем торговой марки "Сбербанк" в Украине является Ощадбанк.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Суд не нашел оснований, чтобы удовлетворить кассационную жалобу Сбербанка и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года. Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Рассмотрение дела длилось более 4 лет, в течение которых провели 3 экспертизы.

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Российский "Сбербанк" подал иск против украинского Министерства развития экономики и "Государственного сберегательного банка" и просил признать недействительным свидетельства Украины на товарный знак "Сбербанк". Украина это свидетельство получила в сентябре 2007 года.

Ранее председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный отмечал нарушение прав интеллектуальной собственности. В Ощадбанке считают, что "Сбербанк России" незаконно использует торговую марку "Сбербанк", что может вводить клиентов в заблуждение и как-то влиять на их поведение.

Хозяйственный суд Киева признал недействительными и запретил использовать 10 торговых марок, доменное имя sberbank.ua и торговую марку "Сбербанк".