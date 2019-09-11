Опубликованы фрагменты договора "Центрэнерго" с поставщиками угля из "копанок"

Новый контракт был заключен с компанией "Сантрейд Компани". Фото: Prm

Государственное ПАО "Центрэнерго" после скандала с фирмой "Нафта Форс" решила заменить поставщика угля. По данным источника редакции 368.media в Минэнерго, новый договор заключили с компанией "Сантрейд Компани" (код ЕГРПОУ 40936950). Фрагменты договора издание опубликовало на своем сайте.

Об этом сообщает "Апостроф".

Согласно опубликованным данным, сделку от "Центрэнерго" 3 сентября подписал первый замдиректора Ярослав Громко. Договор представляет собой открытую сделку на поставку угля определенных марок до конца 2019 года.

Источник издания заверил, что сделано это для того, чтобы уйти от скандала с "Нафта Форс".

Адрес регистрации фирмы находится в городе Вишневое на ул. Черновола, 1. Уставной капитал предприятия — 300 тыс. гривен. Директором и учредителем одновременно является уроженец Краснодона Луганской области Иван Лисицкий.

По данным издания, он уже попадал в поле зрения правоохранителей. В частности, согласно открытым реестрам, Лисицкий возглавлял краматорское ООО "Энергокойлинвест" с капиталом в те же 300 тыс. гривен. Через несколько дней после регистрации в 2014 году компания сразу выиграла тендер по поставке запчастей для ПАО "Лисичанскуголь" на 21 млн гривен. Уже через год фирма стала банкротом.

Издание отмечает, что, как свидетельствует уголовное производство, начатое на основании данных Госслужбы финансового мониторинга, фирма "Энергокойлинвест" участвовала в схеме по отмыванию и обналичиванию денег, а реальной хозяйственной деятельности не вела.

"Новое предприятие, которое возглавил Лисицкий, тоже попало в уголовное производство. На этот раз — профильное. В ноябре 2016 года прокуратура начала расследовать коррупцию в Государственной уголовно-исполнительной инспекции. Речь шла о закупках угля у компании "Валекта". Последнюю уличили в поставках некачественного угля. Оказалось, что "Валекта" занималась скупкой сырья через сеть других предприятий напрямую у ГП "Селидовуголь", - пишет издание.

"СБУ нашло больше информации. Оперативники выяснили, что деньги, которые "Валекта" получает от чиновников, переводятся на счета ряда фирм, в том числе "Сантрейд Компани". Все они закупают уголь в "копанках", а в документах указывают, что приобрели его у других предприятий", - говорится в материале.

"Мы видим тут старую отлаженную схему, которая уже работает в "Центрэнерго" с фирмой "Нафта Форс". Опять "копанки", опять подставные компании, но на этот раз легенда другая — уголь якобы импортный", - отмечают журналисты.



