Опубликовали онлайн-карту продовольственных магазинов Украины с графиками работы и актуальными данными.
Карту можно просмотреть по ссылке.
На карте есть информация о названии магазина или торговой сети, часах работы конкретных магазинов в разных городах, адресах магазинов и статусе их работы.
1 марта 2022 года карта отображает информацию о магазинах АТБ, "Коло", "Сільпо", "Фора", Novus, Varus, "Рукавичка" та "Еко маркет". Онлайн-ресурс будут систематически обновлять и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины.
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Дату и время обновления информации по конкретному магазину можно узнать в поле.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
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