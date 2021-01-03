Оператор ГТС Украины хоПервую партию сжиженного газа из США поставили в хорватский терминал: его хотят транспортировать в Украинучет транспортировать газ из хорватского терминала

Хорватский терминал имеет мощность 2,6 миллиарда кубических метров газа ежегодно. Фото: Facebook

1 января танкер с США поставил первую партию сжиженного газа на хорватское СПГ.

Оператор ГТС работает над транспортировкой газа с этого терминала в Украине. Об этом сообщает председатель оператору ГТС Сергей Макогон.

Он отметил, что поставки в Хорватию означает начало коммерческого использования объекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Облгазы мешают сменить поставщика: объяснили, что делать

"Это плавучий LNG-терминал имеет мощность 2,6 миллиарда кубических метров газа ежегодно, что позволит Хорватии диверсифицировать поставки газа - до сих пор страна полагалась на российский газ и газ собственной добычи", - рассказал Макогон.

Сейчас Оператор ГТС Украины вместе с венгерским оператором ГТС работает над созданием мощностей для транспортировки газа в Украину.

"Это создаст дополнительный маршрут поставок газа в страну из альтернативных источников, укрепит нашу энергетическую безопасность", - добавил он.

На острове Крк в Хорватии началась работа терминала сжиженного природного газа. Терминал осуществил поставку первого газа из США.