Одобрили вхождение иностранцев в госбанк Украины

Международная финансовая корпорация сможет конвертировать выделены средства в акции Укргазбанка. Фото: ukrgasbank.com

Укргазбанк и Международная финансовая корпорация подписали кредитное соглашение, по которому IFC сможет получить долю в акционерном капитале финучреждения.

Соглашение предусматривает заем в 30 млн евро сроком на 5 лет, сообщает Укргазбанк.

"Правительство продолжает работать над уменьшением доли государства в банковской системе Украины до 25%, как это предусмотрено международными обязательствами", - отметил министр финансов Сергей Марченко во время подписания соглашения.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко рассказал, что за последние 10 лет Укргазбанк прошел путь от банка, в 2009 году государство спасло от банкротства, к привлекательного актива для международных инвесторов.

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"Сегодняшнее событие - настоящая победа банковского сектора. Это партнерство государства и Международной финансовой корпорации сможет предоставить клиентам банка доступ к более дешевым ресурсам с рынков международного капитала и повысить надежность и стабильность банка для клиентов", - сказал он.

По его словам, власти намерены улучшать корпоративное управление в других банках, чтобы сделать их более привлекательными для международных инвесторов.

"Это один из весомых и больших шагов в реформировании нашего государства - уменьшение роли государства в экономике. Сегодня это сигнал для инвесторов, для будущих партнеров Украины, что сюда нужно и можно инвестировать", - прокомментировал соглашение премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство разрабатывает Национальную экономическую стратегия до 2030 года. Документ определит направление развития Украины на следующие 10 лет. Впервые в истории Украины создается такой долгосрочный документ.