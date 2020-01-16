Одиноким матерям увеличат пособие на детей

Возрастет государственная помощь на детей одиноким матерям. Фото: naftovyk.in.ua

Одиноким матерям до конца этого года государство увеличит финансовую помощь.

Сумма на детей в возрасте до 6 лет достигнет 1921 грн, об этом сообщили на странице Министерства социальной политики в Facebook.

Государственная помощь на детей одиноким матерям на ребенка до 6 лет с 1 января 2020 составит 1779 грн.

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С 1 июля 2020 ее увеличат до 1859 грн, а с 1 декабря 2020 - 1921 грн.

Кроме того, государственная помощь одиноким матерям на ребенка в возрасте 6-18 лет с 1 января 2020 составит 2218 грн, с 1 июля 2020 - 2318 грн, а с 1 декабря 2020 - 2395 грн.

Правительство приняло постановление, которым увеличило с января 2020 социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также - детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.