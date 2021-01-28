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Одежда, снаряжение и жилье: сколько стоит отдых в Карпатах

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Одежда, снаряжение и жилье: сколько стоит отдых в Карпатах
Усредненная стоимость одежды за полный комплект для активного досуга в горах составляет более 3,3 тыс. грн. Фото: unsplash

Стоимость комплекта одежды и полной экипировки для активного досуга в горах стоит примерно 6,3 тыс. грн, а для ребенка - 5,5 тыс. грн.

Приобрести только спортивное снаряжение можно за 3 тыс. грн, арендовать дом в Закарпатье - за 1,5 тыс. грн в сутки, сообщают аналитики OLX.

Усредненная стоимость одежды за полный комплект для активного досуга в горах составляет более 3,3 тыс. грн:

- Лыжный комбинезон - 1200 грн

- Ботинки трекинговые - 950 грн

- Куртка - 800 грн

- Термобелье - 500 грн

- Брюки - 450 грн

- Лыжная шапка - 200 грн

- Лыжные перчатки - 170 грн.

Собрать ребенка для активного зимнего отдыха получится вдвое дешевле - в среднем за 2 тыс. грн:

- Лыжный комбинезон - 750 грн

- Куртка - 450 грн

- Брюки - 275 грн

- Термобелье - 230 грн

- Лыжные перчатки - 170 грн

- Лыжная шапка - 150 грн.

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Самым дорогим оказалось спортивное горнолыжное снаряжение. За него придется заплатить более 3 тыс. грн:

- Ботинки для сноуборда - 1250 грн;

- Сноуборд - 800 грн;

- Лыжи - 1000 грн;

- Лыжные ботинки - 900 грн;

- Детские лыжи - 800 грн;

- Санки - 700 грн;

- Лыжный шлем - 560 грн;

- Лыжная маска - 500 грн;

- Лыжные палки - 400 грн.

Среди направлений для активного зимнего отдыха больше всего предложений по посуточной аренде жилья в:

- Львовской области, где средняя стоимость аренды дома - 2130 грн, квартиры - 570 грн.

- Ивано-Франковской области. Средняя стоимость аренды дома - 1900 грн, квартиры - 1200 грн.

- Закарпатской области. Средняя стоимость аренды дома - 1500 грн, квартиры - 1250 грн.

В Карпатах выпал почти метр снега. Больше всего осадков выпало на снеголавинной станции Пожежевская. Там высота покрова составляет 27-90 см. Синоптики отмечают, что снег старый, слежавшийся и хорошо закреплен.

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