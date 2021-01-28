Одежда, снаряжение и жилье: сколько стоит отдых в Карпатах

Стоимость комплекта одежды и полной экипировки для активного досуга в горах стоит примерно 6,3 тыс. грн, а для ребенка - 5,5 тыс. грн.
Приобрести только спортивное снаряжение можно за 3 тыс. грн, арендовать дом в Закарпатье - за 1,5 тыс. грн в сутки, сообщают аналитики OLX.
Усредненная стоимость одежды за полный комплект для активного досуга в горах составляет более 3,3 тыс. грн:
- Лыжный комбинезон - 1200 грн
- Ботинки трекинговые - 950 грн
- Куртка - 800 грн
- Термобелье - 500 грн
- Брюки - 450 грн
- Лыжная шапка - 200 грн
- Лыжные перчатки - 170 грн.
Собрать ребенка для активного зимнего отдыха получится вдвое дешевле - в среднем за 2 тыс. грн:
- Лыжный комбинезон - 750 грн
- Куртка - 450 грн
- Брюки - 275 грн
- Термобелье - 230 грн
- Лыжные перчатки - 170 грн
- Лыжная шапка - 150 грн.
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Самым дорогим оказалось спортивное горнолыжное снаряжение. За него придется заплатить более 3 тыс. грн:
- Ботинки для сноуборда - 1250 грн;
- Сноуборд - 800 грн;
- Лыжи - 1000 грн;
- Лыжные ботинки - 900 грн;
- Детские лыжи - 800 грн;
- Санки - 700 грн;
- Лыжный шлем - 560 грн;
- Лыжная маска - 500 грн;
- Лыжные палки - 400 грн.
Среди направлений для активного зимнего отдыха больше всего предложений по посуточной аренде жилья в:
- Львовской области, где средняя стоимость аренды дома - 2130 грн, квартиры - 570 грн.
- Ивано-Франковской области. Средняя стоимость аренды дома - 1900 грн, квартиры - 1200 грн.
- Закарпатской области. Средняя стоимость аренды дома - 1500 грн, квартиры - 1250 грн.
В Карпатах выпал почти метр снега. Больше всего осадков выпало на снеголавинной станции Пожежевская. Там высота покрова составляет 27-90 см. Синоптики отмечают, что снег старый, слежавшийся и хорошо закреплен.
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