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Одесская аграрная компания "Розквитне-Агро" обвинила полицию в содействии рейдерам

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Одесская аграрная компания &quot;Розквитне-Агро&quot; обвинила полицию в содействии рейдерам

В Березовском районе Одесской области аграриям ООО "Розквитне-Агро" пришлось самостоятельно задерживать рейдеров при попытке собрать их урожай

Об этом сообщают в компании ООО "Розквитне-Агро", передают "Украинские новости".

По данным аграриев, 24 июня на арендованной земле (площадь 12 га – ред.) в разгар рабочего дня неизвестные собирали их урожай пшеницы.

"Собственными силами нам удалось остановить местных охотников за чужим имуществом, фуры с уже собранным на полях зерном были заблокированы. Также было сделано обращение в правоохранительные органы по факту незаконных действий", - отмечают в компании ООО "Розквитне-Агро".

По информации "Розквитне-Агро", на место прибыли сотрудники Березовского и Лиманского отделов полиции в Одесской области под руководством полковника полиции Александра Белоконя.

При этом, аграрии недовольны действиями сотрудников полиции, которые должны защищать законных арендаторов и их урожай, и уверены, что те "специально затягивают расследование и, таким образом, помогают рейдерам".

"За несколько часов, которые полицейские провели в полях, ими не было осуществлено ни единого мероприятия, направленного на остановку выявленного ООО "Розквитне-Агро" преступления. Уже прошло более суток с момента подачи заявления о совершении преступления, однако уголовное дело по факту незаконного завладения чужим имуществом до сих пор не возбуждено. Рейдеры продолжают осуществлять попытки фактического вывоза нашего урожая с полей. И все это происходит с ведома подполковника полиции Белоконя, в чьей юрисдикции находиться место совершения преступления", - отмечают в компании ООО "Розквитне-Агро".

Согласно поданной декларации Александр Белоконь является владельцем трех жилых домов в Лиманском районе Одесской области. Его супруге Александре Белоконь принадлежит квартира и два земельных участка в поселке Доброслав Лиманского района. Ездит начальник Лиманского ОП на внедорожнике SsangYong Korando 2014 г. в. Ему также принадлежит микроавтобус Mazda Bongo 1991 г. в., а на супругу полицейского записан старенький ВАЗ 1977 г. в.

Александра Белоконь является частным нотариусом и за 2015-й год заработала 33 тыс. грн. Сам подполковник, работая в рядах полиции, получил заработную плату в размере 94 тыс 574 грн.

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