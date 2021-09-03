Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах

В начале сентября в супермаркетах начали дорожать сезонные овощи и фрукты. 3-5 грн добавили к цене все крупы, 10-15 грн - мясо.
Картофель продают в среднем по 6-9 грн/кг, морковь - по 7 грн/кг, свеклу - 6 грн, капусту - по 5-6 грн/кг. Помидоры продают по 30-35 грн. Чеснок - 90 грн/кг, лук - 7-12 грн/кг.
Арбузы стоят 6-10 грн/кг, голубика - 19 грн за 100 г.
Масло подсолнечное продолжает подорожание. Цена бутылки 800 г - 76 грн.
Средняя стоимость яиц - 30 грн за 10 шт. Высшего сорта предлагают по 45 грн.
Цена на сахар держится на уровне 27 грн/кг.
Традиционная потребительская корзина в сентябре:
Хлеб белый - 17 грн;
Хлеб, нарезанный ломтиками - 22 грн;
Батон - 16 грн;
Куриное филе - 114 грн/кг;
Свиная вырезка - 169 грн/кг;
Свиной ошеек - 175 грн/кг;
Фарш свиной - 95 грн/кг;
Молоко - 35 грн/л;
Яйца куриные - 30 грн за 10 шт.;
Твердые сыры - 45 грн за 200 г;
Колбасы копченые - 21-30 грн за 100 г;
Масло - 45 грн за пачку 200 г;
Скумбрия холодного копчения - 76 грн/кг;
Скумбрия свежемороженая - 85 грн/кг;
Макароны-паутинка и рожки - 22 грн/кг;
Спагетти - 17-22 грн/кг;
Гречка - 37-49 грн/кг;
Пшено - 12 грн/кг;
Горох - 14 грн/кг;
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Мука - 33 грн за 2 кг;
Рис - 27 грн/кг;
Крупа пшеничная - 12 грн/кг;
Крупа ячменная - 12 грн/кг.
Урожай картофеля в Украине испортился из-за ливней в июле. Местами картофель начал гнить на полях. Поэтому фермеры снижают цены.
Эксперты отмечают, что качество картофеля резко ухудшилась. Особенно пострадали производители южных областей, в частности Херсонской, сообщают аналитики EastFruit.
Сейчас в основном продают непригодный для хранения картофель, который производителям нужно сбыть побыстрее. Также спрос снизился, поскольку потребителей часто не устраивает вид картофеля.
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