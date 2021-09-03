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пятница, 03 сентября 2021 12:42

Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
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В начале сентября в супермаркетах начали дорожать сезонные овощи и фрукты
Фото: Елена ЛУЦЕНКО
На 3-5 грн подорожали все крупы, на 10-15 грн дороже стало мясо, подорожал хлеб
В начале сентября в супермаркетах начали дорожать сезонные овощи и фрукты
Цены на яйца в сентябре
На 3-5 грн подорожали все крупы, на 10-15 грн дороже стало мясо, подорожал хлеб

В начале сентября в супермаркетах начали дорожать сезонные овощи и фрукты. 3-5 грн добавили к цене все крупы, 10-15 грн - мясо.

Картофель продают в среднем по 6-9 грн/кг, морковь - по 7 грн/кг, свеклу - 6 грн, капусту - по 5-6 грн/кг. Помидоры продают по 30-35 грн. Чеснок - 90 грн/кг, лук - 7-12 грн/кг.

Арбузы стоят 6-10 грн/кг, голубика - 19 грн за 100 г.

Масло подсолнечное продолжает подорожание. Цена бутылки 800 г - 76 грн.

Средняя стоимость яиц - 30 грн за 10 шт. Высшего сорта предлагают по 45 грн.

Цена на сахар держится на уровне 27 грн/кг.

Традиционная потребительская корзина в сентябре:

Хлеб белый - 17 грн;

Хлеб, нарезанный ломтиками - 22 грн;

Батон - 16 грн;

Куриное филе - 114 грн/кг;

Свиная вырезка - 169 грн/кг;

Свиной ошеек - 175 грн/кг;

Фарш свиной - 95 грн/кг;

Молоко - 35 грн/л;

Яйца куриные - 30 грн за 10 шт.;

Твердые сыры - 45 грн за 200 г;

Колбасы копченые - 21-30 грн за 100 г;

Масло - 45 грн за пачку 200 г;

Скумбрия холодного копчения - 76 грн/кг;

Скумбрия свежемороженая - 85 грн/кг;

Макароны-паутинка и рожки - 22 грн/кг;

Спагетти - 17-22 грн/кг;

Гречка - 37-49 грн/кг;

Пшено - 12 грн/кг;

Горох - 14 грн/кг;

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Мука - 33 грн за 2 кг;

Рис - 27 грн/кг;

Крупа пшеничная - 12 грн/кг;

Крупа ячменная - 12 грн/кг.

Урожай картофеля в Украине испортился из-за ливней в июле. Местами картофель начал гнить на полях. Поэтому фермеры снижают цены.

Эксперты отмечают, что качество картофеля резко ухудшилась. Особенно пострадали производители южных областей, в частности Херсонской, сообщают аналитики EastFruit.

Сейчас в основном продают непригодный для хранения картофель, который производителям нужно сбыть побыстрее. Также спрос снизился, поскольку потребителей часто не устраивает вид картофеля.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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