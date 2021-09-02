Картофель гниет на полях из-за ливней: как это повлияет на цены

Урожай картофеля в Украине испортился из-за ливней, прошедших в июле. Местами картофель начал гнить прямо на полях. Поэтому фермеры снижают цены.

Автор: Gazeta.ua Сейчас в основном продают непригодный для хранения картофель

Эксперты отмечают, что качество картофеля резко ухудшилась. Особенно пострадали производители южных областей, в частности Херсонской, сообщают аналитики EastFruit.

Сейчас в основном продают непригодный для хранения картофель, который производителям нужно сбыть побыстрее. Также спрос снизился, поскольку потребителей часто не устраивает вид картофеля.

Оптовые производители из Херсонской области предлагают картофель по 3-4 грн/кг. Фермеры других областей, где урожай картофеля лучшего качества, также снижают цены.

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Сейчас картофель поступает в продажу в среднем по 4-7 грн/кг. Это на 16% дешевле, чем до ливней.

Осенью в Украине могут подорожать пищевые продукты и коммунальные услуги. Нас ждет новый виток инфляции. Обычно в украинских реалиях сразу за всплеском инфляции шел этап девальвации. Но в ближайшее время курс будет стабильным. Это означает, что инфляция ударит по благосостоянию миллионов украинцев. Мы все потеряем 20-30% платежеспособности. Хуже всех будет миллионам пенсионеров. Для них ни девальвация, ни стабильность с ужасной инфляцией не несут ничего хорошего, - рассказал экс-министр финансов Игорь Уманский, пишет ТСН .