Обязательный техосмотр авто могут вернуть уже в следующем году

Вводить новые правила планируют постепенно. Фото: pexels.com

Обязательный технический осмотр транспортных средств в Украине могут ввести уже с 2022 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет "РБК-Украина".

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Вводить новые правила планируют постепенно. Начнут с переоборудованных автомобилей, впервые ввезенных в страну. Такие авто проходят сертификацию. Обязательный техосмотр - это требование Европейского Союза.

"Соблюдение транспортных технических требований и контроль важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось", - сказал министр.

Украинских водителей будут штрафовать за парковку на местах, предназначенных для автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью, инспекторы по парковке.