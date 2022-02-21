Обострение на границе Украины растет: российские рынки начали падение

Индекс РТС потерял 10% за несколько часов Фото: Reuters.com

Индекс Московской фондовой биржи резко обрушился после обеда в понедельник, 21 февраля.

Открылись торги на отметке 3450 пунктов, а по состоянию на 15:30 (по киевскому времени) – 3123 пункта, пишет Gazeta.ua.

В последний раз индекс МФБ был на столь низком уровне в ноябре 2020 года. Таким образом, биржа потеряла весь рост за последние 15 месяцев.

Индекс РТС потерял 10%.

Курс доллара достиг 78,8 рублей, в то время как утром стоил 76,3.

Майские фьючерсы на нефть между тем выросли на 1 доллар – до 91,8.

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Напомним, что 21 февраля утром цены на нефть наоборот снижались благодаря идее провести саммит по украинскому кризису с участием президентов США и России.

Второй фактор, снижавший стоимость фьючерсов на нефть, – перспектива подписания ядерного соглашения между Ираном и мировыми государствами в течение следующих одной-двух недель.

С начала года рынки нефти встревожены тем, что российское вторжение в Украину может нарушить поставки сырой нефти. Однако рост цен сдерживал возможность возврата на рынок более 1 млн баррелей иранской нефти в сутки.

Основная причина падения индексов и обесценивания рубля – обострение на границе Украины с Россией.

Если произойдет российское вторжение, фьючерсы на нефть марки Brent могут подняться выше $100 за баррель. Даже в том случае, если иранское соглашение будет достигнуто, отмечают аналитики.

Национальный банк Украины установил в полдень 21 февраля справочное значение курса 28 гривен 47 копеек за доллар. Это на 13 копеек больше официального курса на сегодня, но значительно меньше значений, которые могли бы фиксироваться при нынешней геополитической ситуации вокруг Украины.

Торги на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:45 происходили на уровне 28 гривен 48–50 копеек, это на 6,5 копейки больше уровня закрытия сессии 18 февраля.