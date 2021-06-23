Объяснили причины подорожания жилья в Киеве

Спрос и цены на жилье в Киеве растут. Недвижимость остается относительно доступной по историческим меркам, поскольку стоимость жилья и доходы населения растут сопоставимыми темпами.

Автор: Елена Луценко Спрос на жилье в Украине растет ежегодно. Исключением стал 2020-й год пандемии

Об этом написали в отчете Национального банка о финансовой стабильности.

Спрос на жилье в Украине растет ежегодно. Исключением стал 2020 год пандемии.

"Cдержанный рост спроса на жилье сохранится в ближайшие годы. Этому способствует постепенное восстановление ипотечного кредитования и стремительный рост доходов населения. Подогревает спрос на жилье и снижение доходности депозитов. Это побуждает часть лиц со значительными сбережениями искать альтернативные направления инвестирования", - пояснили в Нацбанке.

В апреле на первичном и на вторичном рынках Киева темпы роста цен превысили 10% в год.

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"Прежде всего растет стоимость строительства. В апреле индекс цен жилищного строительства составил 108,9 по сравнению с показателем предыдущего года. Из-за длительной реформы системы контроля за строительством, новое предложение в будущем может сократиться, а существующий жилой фонд относительно ограничен. Также оживляется спрос, частично благодаря восстановлению ипотеки", - говорится в отчете.

Спрос на недвижимость в Украине растет. Одна из причин - банки предлагают кредиты на жилье под 9-9,5%. К этому процессу подключилось государство, процентные ставки начали снижаться. Увеличилось количество покупателей, которые согласны доплатить к основной стоимости квартиры еще несколько тысяч долларов, чтобы ее не продали, пока они согласуют все вопросы с банком. Подготовка документов на обычную сделку купли-продажи у нотариуса занимает три-пять рабочих дней. Когда покупаешь жилье в кредит, придется ждать от двух недель до месяца. Потому что к подготовке документов присоединяются оценщики, банковские юристы и менеджеры.