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воскресенье, 26 апреля 2020 21:10

Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах

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Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
В супермаркетах люди вынуждены покупать продукты дороже, чем могли бы это делать на базарах. Фото: pexels.com

В последнее время подешевели большинство продуктов. Правда держится цена на муку, рассказал Gazeta.ua глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"На это повлияло и исследования Антимонопольного комитета, и активная позиция Министерства экономического развития. Ведомство помогло торговым сетям работать без лишних ограничений. В обмен на это все согласились соблюдать социальную дистанцию между покупателями, масочный режим, закупили дезинфекторы. Некоторые снизили наценку на социальные продукты, другим удалось повлиять на аппетиты поставщиков", - говорит Дорошенко.

С 15 апреля Украина вернулась к государственному регулированию цен на продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты.

"Сегодня это скорее мониторинг изменения цен в магазинах, аптеках. Его по законодательству проводить Держпродспоживслужба. Данные будут предоставлять Антимонопольному комитету. Тот в свою очередь сможет штрафовать сети за необоснованное повышение стоимости товаров. Если окажется, что магазин поднял цену, потому что та выросла у поставщиков или производителей, то вопросы будут к последним. Правда не удастся повлиять на стоимость продуктов, если вырастет цена сырья, которое завозим из-за рубежа. Как вариант, определенным отраслям можно предложить льготы", - говорит эксперт.

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Добавляет, что в магазинах увеличилось количество покупателей и сумма среднего чека после закрытия базаров, торгующих в розницу.

"В супермаркетах люди вынуждены покупать продукты дороже, чем могли бы это делать на базарах. Фермерам приходится выбрасывать часть своей продукции, которую не могли продать через закрытие рынков", - объясняет Дорошенко.

Говорит, что розничные рынки откроют не раньше середины мая.

"Работу на самом деле могли восстановить еще в апреле. Но торговцы не захотели придерживаться требований. Например, паковать все овощи и фрукты, дезинфицировать рабочее место", - говорит он.

Государство с 15 апреля следит за стоимостью гречки, сахара, муки, макарон, молока, хлеба, яиц, куриной тушки, сливочного масла и минеральной воды без газа.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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