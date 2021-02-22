Объяснили, почему Украина осталась без $700 млн транша МВФ

Украина находится в программе МВФ, по которому уже получила $2,1 млрд. Фото: pexels.com

Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш кредита на $700 млн из-за невыполнения некоторых условий.

Украинская власть должна принять ряд законов, заявил президент Владимир Зеленский во время форума Украины 30, пишет РБК-Украина.

Украина находится в программе МВФ, по которому уже получила $2,1 млрд.

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"Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: $700 еще млн и еще $700 млн. Сейчас должны они были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще $700 млн. Программа не выполнена из-за некоторые вещи", - рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, причинами невыполнения программы стал закон о Высшем совете правосудия. Однако, соответствующий законопроект ВРУ, а также проект закона о НАБУ уже зарегистрированы.

"Есть еще несколько экономических законов, которые должны мы сделать. Такая договоренность", - сказал президент.

Миссия Международного валютного фонда с первого просмотра полученной Украины в июне программы stand-by завершилась без результата. Это означает, что следующий транш Украина пока не получит.