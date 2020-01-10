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суббота, 11 января 2020 21:10

Объяснили, почему рынки завалены импортными фруктами

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Объяснили, почему рынки завалены импортными фруктами
Импорт косточковых и винограда растет быстрее, чем импорт экзотических фруктов. Фото: tsn.ua

В прошлом году Украина обновила рекорд по импорту фруктов. Их массово завозили даже во время сбора собственного урожая.

Импорт косточковых и винограда растет быстрее, чем импорт экзотических фруктов. При том, что отечественные фермеры могут промышленно выращивать их в Украине. Основная проблема, не все производители могут предложить партии продукции экстра качества, в хорошей упаковке, по данным "Инфо-Шувар".

"С импортом бананов и цитрусовых все понятно - наш климат не позволяет промышленно выращивать их. А вот импорт косточковых, винограда летом и осенью - это четкий показатель упущенных возможностей для украинского производителя. Ежегодно мы увеличиваем поставки этих фруктов, то есть спрос на них растет. Но украинским фермерам не всегда удается продать все, что они вырастили. Выход один - надо предлагать рынку качество не хуже, чем качество импортных персиков, абрикосов и винограда", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

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В 2019 году больше всего косточковых и винограда завезли тогда, когда украинские фермеры собирали свой урожай.

Также массово завозили яблоки и груши. Импорт последней вообще был едва ли не самым большим за последние 5 лет. Наши фермеры собрали не самый лучший урожай этих фруктов. К тому же груши в Украине сохраняют единичные хозяйства. Уже со второй половины зимы на базарах преимущественно продаются импортные фрукты.

В январе-октябре 2019-го в Украину из-за границы завезли 73,4 тыс. т мандарин. Это на 10% или на 6,6 тыс. т больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преимущественно Украина поставляла мандарины из Турции, Египта, Испании, Пакистана и Италии.

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