Объяснили, почему подорожал хлеб

Самые дешевые сорта хлеба дорожают быстрее, чем дорогие. Фото: Антикор

За первые шесть месяцев 2019 года хлеб в Украине подорожал на 9%. Таким образом рост стоимости хлеба почти втрое опережает потребительскую инфляцию, которая составила за первое полугодие 3,6%.

"Видим постоянное подорожание хлеба как в этом году, так и в прошлом. При этом самые дешевые сорта дорожают быстрее, чем дорогие. И понятие социального хлеба, который в Украине стоит дороже, чем в Польше или Литве, фактически звучит как насмешка", - написал в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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По данным Госстата, пшеничный хлеб из муки высшего сорта стоил в декабре прошлого года 21,8 грн/кг. В июне 2019-го - 24,10 грн. Стоимость килограмма ржаного хлеба за полгода выросла на 9%. Полукилограммовый батон за полгода подорожал с 12,60 до 13,50 грн.

"По данным собственного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей, ржаной хлеб подорожал на 14%, пшеничный хлеб из муки первого сорта на 13%, пшеничный хлеб из муки высшего сорта на 12% и батон на 9%", - добавляет Дорошенко.

В прошлом году ржаной хлеб, белый хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7%, а белый хлеб из муки первого сорта - на 8%. Главная причина - рост мировой цены на зерновые, в частности пшеницу.