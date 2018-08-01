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среда, 01 августа 2018 21:10

Объяснили, почему гривна обесценивается

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Объяснили, почему гривна обесценивается
В августе есть все основания, что курс затормозит на отметке 27 грн за долл. Осенью и зимой возрастет до 30 грн. Фото: Политика

В Украине в начале лета национальная валюта балансировала в пределах 26,10-26,20 грн за долл. За последнюю неделю курс вырос до 27,86 грн.

"Гривна ослабла из-за ухудшения ситуации и перспектив Украины на внешних рынках. Ведь сейчас сырьевой импорт страны находится на достаточно высоких показателях. В то же время экспорт уменьшается в ценовом диапазоне", - рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

По его словам, на ослабление гривны также влияет неэффективная экономическая политика.

"Правительство заинтересовано ослабить национальную валюту еще на 1-2 гривны. Речь идет об увеличении начислений НДС на импортные товары или пошлины на границе. Это нужно, чтобы наполнить государственный бюджет, выплатить пенсии и зарплаты. Кроме того, из-за плавающего курса Нацбанк фактически не контролирует ситуацию с курсом валют", - говорит эксперт.

Он отметил, что в августе есть все основания, что курс затормозит на отметке 27 грн за долл. Однако с конца августа - начала сентября следует ожидать нового девальвационного прыжка.

"Осенью ухудшится состояние платежного баланса. Исправить ситуацию сможет привлечения внешнего финансирования. А это невозможно без сотрудничества с Международным валютным фондом. Кроме того, тогда на курс валют будет влиять подготовка к предвыборной компании. Если действующая власть почувствует, что она проиграет выборы, стоит ожидать мощного оттока капитала. Как это было в предыдущие разы", - говорит Кущ.

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Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечает, что сезонное ослабление гривны в этом году началось раньше на несколько недель. Из-за погашения государственных облигаций. Ведь иностранцы еще в январе привезли в Украину много долларов. Теперь постепенно выводят их. Кроме того, раньше обычного аграрии собрали урожай. Поэтому уже начали скупать доллары.

"Если есть возможность, нужно покупать доллары. Сейчас лучшее время для этого. Через несколько недель будет поздно", - подытожил Алексей Кущ.

Во втором квартале 2018 года обменный курс гривны к доллару ожидается на уровне 28,63 грн - таковы результаты дал опрос специалистами Национального банка 665 руководителей предприятий в 22 регионах Украины.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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