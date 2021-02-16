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вторник, 16 февраля 2021 21:10

Объяснили, почему дорожает бензин

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Объяснили, почему дорожает бензин
До конца февраля бензин может добавить еще примерно 1 грн/л. Фото: unsplash

Розничные сети подняли цены на бензин на 20-90 коп./л. Причина повышения стоимости бензина - подорожание нефти в мире. За последние 3,5 месяца ее цена выросла с $37 до $63 за баррель. То есть произошло подорожание больше, чем в 1,5 раза, рассказал Gazeta.ua директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Сейчас мы видим, что подорожание становится более массовым. Первыми отреагировали так называемые премиальные заправочные станции. Сегодня массово поднимают цены так называемые дискаунтеры - те, кто торгует в минимальной ценовой категории", - говорит эксперт.

Он предполагает, что до конца февраля бензин может добавить еще примерно 1 грн/л.

"Но есть и некоторые амортизаторы. Укрепляется курс гривны. Это хорошо для импортных товаров, потому что надо меньше платить за валюту. Соответственно, это противовес росту стоимости нефти", - говорит Куюн.

Вторым фактором, сдерживающим повышение цены, аналитик называет возрождение теневого рынка.

"Речь идет об увеличении производства нелегальных нефтепродуктов, производимых и поставляемых на рынок без налогообложения. Соответственно, они имеют очень низкую стоимость", - убежден эксперт.

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Он сравнивает стоимость заводского бензина и горючего, произведенного на нелегальных нефтеперерабатывающих заводах.

"Легальный бензин "А-95" оптом стоит 23,5 грн. А нелегальное топливо можно купить за 15-17 грн, в зависимости от формы расчета. Если платить наличными, то такой бензин обойдется в 15 грн, в случае безналичного расчета - 17 грн. Но это на 25% дешевле, чем легальное топливо", - объясняет Сергей Куюн.

По его словам, цены повышаются не так стремительно, потому что большие легальные игроки не могут не учитывать цены теневого сектора.

"Если увеличивать разницу в стоимости на горючее, это ускорит отток клиентов. Если бы у нас не было нелегального рынка, теневых схем, цена точно была бы примерно на гривну выше", - добавил эксперт.

На выходных розничная цена автогаза пересекла отметку 15 грн/л.

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Дата
16
февраля

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