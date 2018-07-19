Объяснили, как получить "живые" деньги за сэкономленную субсидию

Украинцам будут выплачивать деньги за сэкономленные 150 кВт электроэнергии, которые используются для отопления, или 100 кубов газа. За них будут начислять 700 грн.

До 1 июля 2018 года предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо- и электроснабжению предоставили структурному подразделению по вопросам соцзащиты населения списки энергосберегающих субсидиантов с указанием суммы неиспользованной государственной помощи, передает teplo.gov.ua.

Автор: teplo.gov.ua Чтобы получить деньги, субсидианты должны до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения.

Чтобы получить деньги, субсидианты должны до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения. На основании нее будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность. Перед этим потребитель должен самостоятельно открыть банковский счет. В городах выплаты будут осуществлять исключительно через банковские учреждения, в сельской местности - через банки или почту по выбору получателя.

Информацию о наличии экономии можно увидеть в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии.

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По словам министра соцполитики Андрея Ревы, все, кто имел право на субсидию и обратились за помощью к государству, уже находятся в системе. В то же время было обнаружено 923 тыс. домохозяйств, которые декларировали нулевые доходы.

"Процесс верификации, который проводит Минфин, показывает, что некоторые субсидианты с декларируемыми нулевыми доходами тратят сотни тысяч гривен на покупку товаров и услуг. В некоторых случаях сразу после назначения субсидии. Кроме того, чтобы получить субсидию, люди по документам (фиктивно) разъезжаются. Женщина с детьми остается в одной квартире с нулевыми доходами, муж переезжает к родителям", - добавил министр.

В прошлом году "живые" деньги за сэкономленные энергоресурсы получили 1,755 млн украинских семей.