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четверг, 19 июля 2018 11:41

Объяснили, как получить "живые" деньги за сэкономленную субсидию

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Украинцам будут выплачивать деньги за сэкономленные 150 кВт электроэнергии, которые используются для отопления, или 100 кубов газа. За них будут начислять 700 грн.

До 1 июля 2018 года предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо- и электроснабжению предоставили структурному подразделению по вопросам соцзащиты населения списки энергосберегающих субсидиантов с указанием суммы неиспользованной государственной помощи, передает teplo.gov.ua.

Автор: teplo.gov.ua
  Чтобы получить деньги, субсидианты должны до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения.
Чтобы получить деньги, субсидианты должны до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения.

Чтобы получить деньги, субсидианты должны до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения. На основании нее будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность. Перед этим потребитель должен самостоятельно открыть банковский счет. В городах выплаты будут осуществлять исключительно через банковские учреждения, в сельской местности - через банки или почту по выбору получателя.

Информацию о наличии экономии можно увидеть в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии.

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По словам министра соцполитики Андрея Ревы, все, кто имел право на субсидию и обратились за помощью к государству, уже находятся в системе. В то же время было обнаружено 923 тыс. домохозяйств, которые декларировали нулевые доходы.

"Процесс верификации, который проводит Минфин, показывает, что некоторые субсидианты с декларируемыми нулевыми доходами тратят сотни тысяч гривен на покупку товаров и услуг. В некоторых случаях сразу после назначения субсидии. Кроме того, чтобы получить субсидию, люди по документам (фиктивно) разъезжаются. Женщина с детьми остается в одной квартире с нулевыми доходами, муж переезжает к родителям", - добавил министр.

В прошлом году "живые" деньги за сэкономленные энергоресурсы получили 1,755 млн украинских семей.

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Дата
19
июля

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