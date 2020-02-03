Объяснили, как получить субсидию на доставку газа

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила отдельный тариф по распределению газа в конце декабря. Фото: if.gov.ua

В феврале украинцам автоматически доначислят льготы и субсидии за услугу по распределению газа.

Дополнительно обращаться с заявлением гражданам не нужно, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила отдельный тариф по распределению газа в конце декабря. Поэтому в январе потребители получили платежки с полной стоимостью услуги.

"В феврале Минсоцполитики проведет доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению газа автоматически за два месяца 2020 года", - пояснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

С января цену газа для населения привязали к нидерландской газовой бирже TTF. Ранее ее рассчитывали с привязкой к немецкому хабу NCG. По сравнению с предыдущим отопительным сезоном газ для населения действительно подешевел. С налогами, транспортировкой и наценкой газзбутов украинцы по новому методу расчета в январе заплатят 5,87 грн за куб. Правда, цена не учитывает плату за распределение. Она приходит отдельной платежкой. В январе 2019-го бытовые потребители платили 8,55 грн за кубометр газа.