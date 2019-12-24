Объяснили, как изменятся цены на АЗС в ближайшее время

24 декабря бензины в больших сетях подешевели от 50 коп. до 1 грн за литр. За день до этого президент Владимир Зеленский призвал трейдеров вместо программ лояльности снизить цены на табло.

"Цены на нефтепродукты напрямую связаны с курсом валют. Сейчас доллар падает, а цена на бензин, который на границе покупаем за валюту, стоит на месте. Это сигнал того, что на рынке что-то не так. Есть много нелегальных автозаправочных станций. Они за счет того, что не платят налогов, работают без разрешений и лицензий, продают топливо гораздо дешевле. Объемы продаж легальных АЗС снижаются и они поднимают цены, чтобы не потерять заработков. В этом году наценка на литре по сравнению с прошлым больше на 30%", - рассказал Gazeta.ua Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95".

Автор: enkorr Бензины начали дешеветь с 5 декабря.

В Офисе президента цены предлагают снизить до 25,6 грн/л. На 24 декабря бензины и дизтопливо в середньомиу стоят 27,1 грн/л.

"В Украине потребитель может выбрать цену, качество, сервис. Разница в стоимости топлива на автозаправках может быть в пределах 6 гривен за литр. Дороже бензины стоят в премиальных сетях. Дешевле - в эконом. У первых есть больший потенциал к снижению. Только за последние дни цены опустились до 1 гривны за литр топлива. К концу года упадут еще", - объясняет Куюн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акцизы на бензин и автогаз хотят уравнять: что будет с ценами на заправках

По его словам, причин, чтобы топливо начало дорожать с начала 2020-го, нет. Бензины наоборот подешевеют, если власть установит равные условия игры на рынке и компании будут конкурировать и предлагать объективные цены.

"В следующем году топливо может подорожать за счет роста стоимости нефти в мире. Если курс доллара будет и дальше снижаться, ожидать подорожания не стоит. Бензин может подешеветь на 1 гривну за литр, если акцизы на топливо уравняют. Однако тогда автогаз подорожает на 2 гривны", - говорит аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

14 января президент запланировал провести совещание с силовиками о работе в стране нелегальных автозаправок. На рынке таких существует около 25% от всех АЗС в стране.