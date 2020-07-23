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четверг, 23 июля 2020 14:10

Объяснили, где взять деньги на пенсию украинцам

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Объяснили, где взять деньги на пенсию украинцам
Пенсии украинцы получат без задержек. Фото: pixabay.com

В июне Пенсионный фонд недосчитался 2,5 млрд грн. В мае сумма была больше - 3,4 млрд грн.

"Предыдущие 3 месяца были шоковыми для всех. Из-за карантина останавливались целые отрасли, экономика не работала. В этот период были недопоступления в Пенсионный фонд. Но в июне ситуация улучшилась. Если так будет продолжаться, то мы почти выйдем на плановые показатели на текущий год", - сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, пишет "Фокус".

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По ее словам, пенсии украинцы получат без задержек.

"Если будет необходимость, то Пенсионный фонд будут дотировать из госбюджета. Также в нем предусмотрено фонд по борьбе с последствиями коронавируса. Из него можно финансировать Пенсионный фонд", - говорит Лазебная.

Очередной перерасчет пенсий запланировали провести 1 марта 2021 года. Также 1 июля и 1 декабря вырастет прожиточный минимум. Поэтому пенсии тоже индексируют.

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