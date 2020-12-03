Объяснили, что будет с ценами на гречку

Не засевают гречку потому что не выгодно. Фото: pixabay

Эксперты прогнозируют, что цена на гречку в ближайшее время расти не будет. Стоимость крупы в магазинах колеблется от 37 грн до 60 грн.

Этого года урожай крупы - крупнейший за последние 5 лет. Собрали почти 106 тыс. т, сообщает ТСН.ua.

"Нынешние цены выше прошлогодних на 30 процентов. 2018-2019 маркетинговых годах площадь посевов гречки сократилась на 60 процентов. Резко сократили объем предложения урожая. Уже 2019-2020 маркетинговых годах гречки на рынке было мало. Как следствие, цена подскочила", - рассказал экономист Олег Пендзин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сэкономить на оплате газа: что предлагают поставщики

Кроме того, не засевают гречку, потому что не выгодно.

"Гречку крупные агрохолдинги не выращивают, так как она не является общемировым товаром. Так как пшеница или рожь. Практически все, что произвели, мы съедаем", - пояснил он.

С начала следующего года стоимость молочной продукции может вырасти на 2,5-5%.