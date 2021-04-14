Объем теневой экономики Украины - это половина ее ВВП - Гетманцев

Вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам является прямой угрозой национальной безопасности. Фото: unsplash

Объем теневой экономики Украины составляет половину ее ВВП. Последний в 2020 году составил 4,5 трлн грн.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Укринформу".

"Точно цифру никто не скажет, никакие исследования не могут быть достоверными, так как "тень" невозможно посчитать", - сказал Гетманцев.

Он добавил, что вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам является прямой угрозой национальной безопасности.

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В то же время председатель комитета отметил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации. В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплите, об общем транзите по поводу таможен, антиоффшорный закон.

Экономика Украины будет расти быстрее прогнозируемых Международным валютным фондом 4%. В госбюджете на 2021 год заложили рост ВВП на уровне 4,2-4,3%, сообщил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко.