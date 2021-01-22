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пятница, 22 января 2021 13:15

Объем инвестиций в Украине втрое меньше суммы переводов от заробитчан

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Объем инвестиций в Украине втрое меньше суммы переводов от заробитчан
Украина привлекла инвестиций в три раза меньше, чем Польша. Фото: pexels.com

За январь-ноябрь 2020 года украинцы перевели из-за рубежа $11,026 млрд. Это на 1,8% или на $196 млн больше, чем прошлогодний показатель.

В позапрошлом году Украина привлекла втрое меньше инвестиций, чем перевели в страну заробитчане - $5,8 млрд. По итогам 2019 года, объем переводов от заробитчан вырос на 7% или на $1 млрд, пишет Obozrevatel.

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"Прямые иностранные инвестиции были почти в 3 раза ниже частных денежных переводов", - подчеркнул советник премьер-министра Кирилл Криволап во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

Он также отметил, что Украина привлекла инвестиций в 3 раза меньше, чем Польша.

В прошлом году за границу на заработки выехали 61,9 тыс. украинцев. Больше всего их работает на Кипре, в Польше и в Либерии.

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