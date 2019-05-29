О чем договорились эксперты МВФ и глава налоговой службы Украины

С представителями миссии Международного валютного фонда встретился новый глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.
Экспертам МВФ Сергей Верланов сообщил, что реформирование налоговой и таможенной служб в Украине происходит динамично. Правда конкурс на голову таможни и вообще весь процесс создания Государственной таможенной службы приостановили, передает Государственная фискальная служба.
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В МВФ пообещали поддерживать реформу ГФС. Подчеркнули необходимость создания двух отдельных служб - налоговой и таможенной.
Реформа налоговой и таможенной служб в Украине была одним из условий получения очередного транша МВФ.
21 мая в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет оценивать реформы, которые обязалось провести правительство в рамках сотрудничества с Фондом. Появилась информация, что миссия досрочно прекращает работу. Правда, позже украинское представительство МВФ опровергло это. По последним данным, миссия МВФ в Украине будет находиться в течение 2 недель.
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