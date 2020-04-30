Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта

Бизнес начнет создавать новые рабочие места, если правительство будет способствовать этому. Нужно хотя бы запустить полноценную диджитализацию. Фото: unsplash.com

Из-за карантина работу потеряли 2-3 млн украинцев, рассказал Gazeta.ua основатель агентства "Борщ рекрутинг майбутнього" Сергей Марченко.

"Правительство предлагает создать новые рабочие места за счет программы "Велике будівництво". Таким образом многие страны добились роста экономики в кризисные времена. Например, Соединенные Штаты периода Великой депрессии, гитлеровская Германия. Инфраструктурные проекты создают рабочие места не только на стройке. А и в смежных отраслях, поставляющих оборудование или материалы", - объясняет эксперт.

По его словам, к украинской правительственной программе возникают вопросы.

"Обещают около 200 тысяч рабочих мест. Это создание нового или компенсация старого рабочего места? Хорошо, если половина людей, которые остались без дохода из-за карантина, трудоустроятся. Но большая часть бизнесов, особенно малых и средних, обанкротились. Они не смогут открыться после снятие ограничений. Сначала надо восстановить утраченные 2-3 миллиона рабочих мест. А тогда можно говорить о создании новых", - отмечает Марченко.

При этом добавляет, что рабочие места открывают не правительство, а бизнес.

"В 2005-2007 годах, когда экономика росла, работников не хватало. Бизнес открывал рабочие места и готов был без правительственных постановлений выходить из "тени". Кандидаты перебирали компаниями и предпочтение отдавали официальному трудоустройству с "белой" заработной платой. Тогда росла экономика, а потому усиливалась конкуренция за кадров на рынке труда", - говорит эксперт.

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Правительству необходимо установить такие правила игры, чтобы работать бизнесу стало легче.

"Внести изменения в уставные документы онлайн через кабинет налогоплательщика на деле не реально. Пришлось 2 дня потратить на поиски государственного регистратора и получения соответствующей бумажки. В это время, как предприниматель, я не мог думать о создании рабочих мест, или развитии бизнеса. Хотя бы нужно полноценно запустить обещанную диджитализацию", - подытожил Марченко.

Правительство планирует создать более 170 тыс. новых рабочих мест за счет программы "Велике будівництво". В каждом регионе запустят проекты строительства и ремонта дорог и объектов социальной инфраструктуры. Только на дороги в 2020-м заложили 100 млрд грн.