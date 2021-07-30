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Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов

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Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
В Украине компании переходят на почасовой график работы. Фото: pexels.com

Европейские страны переходят на четырехдневную рабочую неделю. В частности, новый формат работы тестируют компании в Испании, Исландии.

Gazeta.ua спросила экспертов, готовы ли украинские работодатели перейти на новый график работы.

Сергей Марченко, основатель рекрутингового агентства "Борщ":

"Четырехдневная рабочая неделя - вариант увеличения количества рабочих мест и повышения производительности труда. Со временем мы придем к новому формату работы. Такая же ситуация была, когда Украина переходила из шести на пять рабочих дней в неделю", - говорит эксперт.

Объясняет, что производительность труда в мире достигла уровня, когда столько рабочих рук не требуется.

"Существует два выхода из ситуации. Можно экспериментировать с безусловным доходом. В Европе людям, которые остались без работы, правительства выплачивают деньги на жизнь. Или сократить рабочую неделю. По сути мы на 20 процентов увеличиваем потребность рынка труда в работниках. При этом для некоторых вакансий производительность труда даже растет. Правда много профессий при четырехдневной рабочей недели не позволят сохранить такую ​​же производительность труда. Например, условно стоматолог лечит восемь зубов за 8 часов. За рабочую пятидневную неделю успевает полечить 40 зубов. Если уменьшить рабочее время, количество пациентов не вырастет. Чтобы обслуживать людей, нужно будет нанимать больше стоматологов", - объясняет Марченко.

Добавляет, что в ближайшее время в Украине ничего не изменится. Чтобы перейти на четырехдневную рабочую неделю, нужно вносить изменения в трудовое законодательство. Сегодня Украина, ее экономика, финансовое состояние не позволяет уменьшать количество рабочих дней.

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Инна Новицкая, владелица компании по подбору персонала "Нова персона":

"В любой работе главное - результат. Это мы четко поняли благодаря карантину и коронавирусу. Насколько критично сначала все говорили о работе вне офиса. Однако, как показала практика, работать из дома вполне реально", - говорит Инна Новицкая.

По ее словам, три выходных гарантируют вероятность того, что сотрудник не поддастся профессиональному выгоранию. Будет иметь больше свободного времени. Если человек ориентирован на результат, то график работы не важен. Он все равно будет работать круглосуточно, пока не достигнет цели.

"Если компания все же решит перейти на четырехдневную рабочую неделю, то выгоду прежде всего получат работники. Ведь получать меньшую зарплату они точно не будут. Если работодатели решат уменьшить выплаты, то рискуют потерять кадры. Ведь для людей важен уровень доходов", - отмечает Новицкая.

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Александр Охрименко, экономист:

"Работать пять дней в неделю не имеет выгоды. Большинство процессов автоматизированы. Компании переходят на дистанционную работу. Правда сейчас актуальнее говорить не о четырехдневной рабочей неделе, а почасовому графику. Ведь изменился формат работы. Потребность быть в офисе с 9:00 до 18:00 отпала. С помощью новых технологий сотрудники большинство задач выполняют быстрее, чем раньше", - отмечает экономист.

По его словам, со временем компании будут переходить как на почасовую работу, так и на четырехдневную рабочую неделю. Уже сейчас украинцы могут самостоятельно определять, сколько времени работать и какую зарплату получать.

"Нужно отказываться от фиксированного рабочего времени, переходить на почасовую работу. Каждый дополнительный час, когда человек отдыхает, полезен для экономики. То есть чем меньше времени работает человек, тем больше денег он тратит", - подытожил Охрименко.

В Украине 52,5% работодателей считают, что ввести четырехдневную рабочую неделю возможно. В то же время 47,5% говорят, что такая идея нереалистична для нашей страны.

71,3% работодателей согласны перейти на новый рабочий график для эксперимента. Однако 28,7% не готовы даже попробовать работать следующим образом. Объясняют, что деятельность их компаний не подходит для такого формата работы. Это уменьшит доходы компании и контроль за работой сотрудников, свидетельствуют результаты опроса Jooble.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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