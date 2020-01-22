Новый закон о труде: когда работодатель сможет уволить сотрудника

В действующем законодательстве причин для увольнения по желанию работодателя настолько много, что ими легко манипулировать. Фото: Народна Правда

Новый закон о труде не позволяет увольнять без объяснения причин. Пока же работодатель может по собственному желанию без всякой материальной ответственности уволить работника.

В статье 35 законопроекта "О труде" говорится, что человека могут уволить по инициативе работодателя, но для этого необходимы основания. Последние прописаны в трудовом договоре, который при приеме на работу заключают стороны.

"Кроме того, предлагаем сделать материальную компенсацию обязательной, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата", - написал в Facebook министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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В действующем законодательстве причин для увольнения по желанию работодателя настолько много, что ими легко манипулировать.

В новом законе предлагают четко установить сроки, в которые работодатель обязан уведомить работника об увольнении. Если человек в компании работает не более 6 месяцев, то это не менее 15 дней. Более 6 месяцев - не менее 30 дней. За 60 дней об увольнении надо предупреждать человека, который работает более 5 лет. 90 дней - более 10 лет.

Стороны смогут договориться, чтобы сроки предупреждения заменили на денежную компенсацию.

Украинцам готовят новый Трудовой кодекс. Он заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось почти полвека. На сайте Верховной Рады уже появился текст правительственного законопроекта "О труде", зарегистрированного в парламенте под номером 2708.