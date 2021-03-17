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среда, 17 марта 2021 15:35

Новый порядок списания старых вагонов впервые всех устраивает - СМИ

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Новый порядок списания старых вагонов впервые всех устраивает - СМИ
Дефицита вагонов не будет: в СМИ разоблачили мифы о правилах списания старого подвижного состава. Фото: Слово і Діло

Новая редакция проекта приказа Министерства инфраструктуры "О порядке установления запрета на эксплуатацию грузовых вагонов" впервые нашла понимание всех участников рынка - и грузоотправителей, и владельцев вагонного парка, и представителей вагоностроительных заводов.

Об этом пишет УНИАН. Документ, среди прочего, позволит повысить безопасность перевозок.

Издание напоминает, что в течение многих лет списанный в России и других странах подвижной состав вагонов по цене металлолома массово ввозился в Украину, что приводило к рискам в сфере безопасности перевозок, а вагоностроительные и ремонтные заводы поставило на грань банкротства. Также для операторов нового вагонного парка созданы неконкурентные условия, в которых они не могут устанавливать рыночные ставки аренды и возвращать инвестиции из-за демпинга и искусственного профицита вагонов на рынке, отмечает издание.

Участники рынка обращались к правительству и Мининфраструктуры с требованием не только запретить ввоз старых вагонов и сократить предельные сроки эксплуатации уже работающих на колее, но и представить программу обновления парка в будущем. В результате было принято решение разработать такой порядок и большинство участников рынка, ориентированных на безопасность и развитие, поддержали его положения. Впрочем, в СМИ все еще фигурируют мифы относительно того, как новый порядок отразится на рынке, пишут журналисты.

Например, считается, что из-за дефицита вагонов снизятся объемы перевозок. "УЗ" и другие операторы не смогут обновить вагонный парк вовремя. Это не так, поскольку, согласно расчетам "УЗ" и профильных объединений бизнеса, в год выведению из эксплуатации будет подлежать не более 8-10 тыс. вагонов из парка в 176 тыс. Только через пять лет после вступления приказа в силу, и только по отдельным видам вагонов, рынок будет сбалансирован. При этом мощности вагоностроительных заводов позволяют строить ежегодно до 12 тыс. новых грузовых вагонов разных типов, отмечает автор статьи.

Также не соответствует действительности тезис о том, что списание старых вагонов приведет к срыву программы "Большое строительство", поскольку большинство вагонов, используемых для перевозки стройматериалов для этого проекта, будут иметь возможность продлить сроки эксплуатации через капитальный ремонт. А количество тех, которые подлежат списанию, не критично и может быть легко заменено подвижным составом других компаний.

Некоторые участники рынка считают "коррупционной схемой" прописанное в новом приказе требование продлевать сроки эксплуатации вагонов (до предельно допустимых) только через капитальный (а не косметический) ремонт. "Ни проектом приказа, ни какими-либо другими документами не предусмотрена возможность ограничивать выбор оператором ремонтной базы. Да, на капремонт придется потратить дополнительные средства (существенно меньшие, чем на покупку новых вагонов). Но более строгий контроль позволит повысить уровень безопасности перевозок и этот фактор всегда перевешивает финансовые затраты", - говорится в материале.

В то же время реальной предпосылкой к коррупционной схеме может стать подход, согласно которому списывать вагоны нужно по фактическому техническому состоянию, а не по возрасту. "Это приведет к тому, что "в ручном режиме" тот или иной орган или организация будут определять, является ли техническое состояние каждого конкретного вагона достаточно удовлетворительным для продления его сроков эксплуатации", - говорится в статье.

"Участники обсуждения приказа в результате признали, что впервые пришли к такому уровню поддержки инициативы министерства со стороны и производителей вагонов, и операторов старых вагонов, и металлургов, и химиков, и украинских и иностранных инвесторов, и федераций работодателей, и ассоциаций. Более того, представители иностранных инвесторов неоднократно заверяли, что установление четких и прозрачных правил для любого бизнеса является исключительно положительным фактором для инвестиционного климата", - резюмируют авторы материала.

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