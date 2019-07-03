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"Новые ворота для украинского экспорта": в Запорожье "НИБУЛОН" запустил свой 27-й речной терминал (Р)

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Лидер аграрного рынка Украины, компания "НИБУЛОН", накануне ввела в эксплуатацию свой 27-й речной перегрузочный зерновой терминал. Объект построили за 4 месяца в селе Терновка Вольнянского района Запорожской области. В проект инвестировали $23 млн. Об этом на торжественной церемонии запуска объекта заявил генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН", Герой Украины Алексей Вадатурский.

  В селе Терновка Вольнянского района Запорожской области компания "НИБУЛОН" ввела в эксплуатацию свой 27-й речной перегрузочный зерновой терминал
В селе Терновка Вольнянского района Запорожской области компания "НИБУЛОН" ввела в эксплуатацию свой 27-й речной перегрузочный зерновой терминал

По его словам, мощности терминала позволят принимать до 300 тыс. тонн зерна в год. После появления терминала в Терновке, общий объем элеваторных емкостей в распоряжении компании достигнет 2 млн тонн единовременного хранения.

"Появление такого объекта экономически выгодно сельхозпроизводителям, ведь на каждой тонне зерна они за счет уменьшения логистических затрат смогут получать до $10 прибыли. Кроме того, благодаря тому, что мы снимем с автомобильных дорог до 12,5 тыс. грузовиков в год и переводим эти грузы на речной транспорт, Запорожская область cможет экономить ежегодно минимум 300 млн грн на ремонтах дорог. Прежде всего, в самом Запорожье, где зерновозы ехали раньше прямо через город", – отметил Алексей Вадатурский.

Он также добавил, что подготовка к вводу в эксплуатацию терминала включала в себя и работу с подходными водными путями. "Из-за заиления и обмеления ежегодно Украина теряет до 100 км водных артерий. Мы же только на этом объекте смогли организовать безопасное судоходство на 15 км водного пути. Здесь будут ходить крупнотоннажные суда с глубиной осадки до 4 м. То есть это суда морского, а не речного класса", – сказал гендиректор "НИБУЛОНа".

По словам вр. и. о. председателя Запорожской облгосадминистрации Эллы Слепян, благодаря терминалу в громаде Терновки будет создано 120 новых рабочих мест, а налоговые поступления в местный бюджет ежегодно будут составлять не менее 5 млн грн.

"Это очень социально ответственный бизнес, он очень много делает для громады. Я бы хотела пожелать нашей области иметь больше таких инвесторов, мы их с удовольствием встречаем, с удовольствием делаем для них зеленую улицу", – отметила она.

Бывший глава области Константин Брыль добавил, что в регионе создавали все условия, чтобы не допустить ни бюрократических, ни коррупционных препятствий для строительства.

Алексей Вадатурский подтвердил, что инвестиционный климат, созданный для компании в Запорожской области, максимально способствовал реализации проекта. "Деятельность нашей компании – это как лакмусовый листок инвестиционной привлекательности региона. На Херсонщине после первого нашего терминала построили 8 новых предприятий, на Запорожье – 10. Когда мы идем в регион работать – это сигнал другим: раз "НИБУЛОН" может, и вы можете заходить", – отметил он.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова, именно с таких компаний, как "НИБУЛОН", которые вкладывают средства на родине, начинается приток инвестиций в экономику. "Если иностранные инвесторы видят, что украинская компания вкладывает деньги – это сигнал того, что ей комфортно, что она верит в эту страну, она зарабатывает здесь деньги. И это приглашение для иностранцев: вы тоже так можете",– сказал Чижиков.

"Вы становитесь еще одними воротами для экспорта украинской высококлассной продукции на внешний мир, вы появляетесь на карте как точка, с которой в мире считаются. И действительно, это победа руководства, команды "НИБУЛОН", это победа местной власти, которая поддержала вас на этом очень непростом пути. И это победа всех здесь присутствующих местных граждан, которые открыли свои сердца, доверились, поверили в этот проект", – добавил Г. Чижиков.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владимира Топчия, реализация таких проектов, как развитие речной аграрной инфраструктуры – это значительная инвестиция в будущее развитие не только сельского хозяйства, но и экономики в целом. Он также добавил, что рекорды урожая и экспорта, которые ставят украинские аграрии, были бы невозможны без таких инфраструктурных проектов, как проекты "НИБУЛОНа".

Проект по возрождению судоходства на Днепре и Южном Буге, в рамках которого "НИБУЛОН" строит речные перегрузочные терминалы, первым среди международных финансовых структур поддержал Европейский банк реконструкции и развития. Ассоциированный директор, старший банкир представительства ЕБРР в Украине Мария Огородникова отметила, что банк и в дальнейшем надеется продолжать сотрудничество с компанией и быть частью той большой работы, которую делает предприятие для развития аграрного сектора в Украине.

"Мы сотрудничаем с ЕБРР, с Европейским инвестиционным банком и Международной финансовой корпорацией. Без такого доверия первоклассных западных инвесторов, банков невозможно было бы выполнить этот инвестиционный проект", – отметил в ответ Алексей Вадатурский.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, работа, которую осуществляет "НИБУЛОН", не привязана к политической конъюнктуре или амбициям чиновников, а направлена на развитие и рост благосостояния страны независимо от политического курса.

  В селе Терновка Вольнянского района Запорожской области компания "НИБУЛОН" ввела в эксплуатацию свой 27-й речной перегрузочный зерновой терминал
В селе Терновка Вольнянского района Запорожской области компания "НИБУЛОН" ввела в эксплуатацию свой 27-й речной перегрузочный зерновой терминал

"В стране за долгие годы происходят и политические изменения, произошедшие министров, никто не помнит сколько их было, никто не помнит, чем они занимались. Но все знают, что все это время компания "НИБУЛОН" строила, инвестировала, и у компании есть чем гордиться", – подчеркнул он.

В планах компании "НИБУЛОН" начать проектирование и строительство еще двух речных перегрузочных терминалов: в с. Марьянское Апостоловского и пгт Куриловка Петриковского районов Днепропетровской области.

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