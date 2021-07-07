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Новые тарифы на грузоперевозки сделают "УЗ" снова прибыльной – СМИ

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Новые тарифы на грузоперевозки сделают &quot;УЗ&quot; снова прибыльной – СМИ
Министр инфраструктуры Александр Кубраков: "Новая тарифная политика позволит УЗ привлечь дополнительно 2 млрд грн в этом году". Фото: Ukrinform.ua

После общественных обсуждений тарифы на ж/д грузоперевозки могут возрасти до 18-20 млрд грн в год.

Об этом заявил журналистам министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, новая тарифная политика позволит УЗ привлечь дополнительно 2 млрд грн в этом и 10 млрд грн в следующем году, пишет издание Минтранс.

Мининфраструктуры заявляет, что в новой тарифной политике будет рассматривать позиции всех сторон — в том числе общественности. Так, например, украинские аграрии настаивают на более жёстких мерах, чем те, что были обнародованы в проекте приказа об изменении коэффициентов, используемых для формирования тарифов на перевозку грузов.

Напомним, сегодня МИУ обнародовало для обсуждения проект приказа об изменении коэффициентов. Министерство предлагает постепенно увеличить тарифы на перевозку группы грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года увеличить их еще на 20,4%. Также предлагается увеличить тарифы на перевозку грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% с 1 января 2022 года.

Речь идет о еще больших тарифных ставках, и наполнении бюджета Укрзалізниці за счет основных пользователей украинской ЖД — металлургов.

"Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году Укрзалізниці привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем – рекордные 10 млрд грн", – объяснил в комментарии MINTRANS Кубраков.

При этом, по его словам, представители отраслевой общественности настаивают на еще большей унификации тарифов.

"Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18-20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок - это руда и уголь. Выходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику", – подчеркнул он, добавив, что окончательное решение о ставках тарифов будет принято по результатам общественного обсуждения.

В текущем году Укрзалізниця собирается нарастить доход от грузоперевозок до 72 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця закончила 2020 год с убытком в 11,6 млрд грн. Президент Владимир Зеленский сообщал о необходимости вывести "УЗ" из безубыточного состояния.

"Мы снова меняем, давим, все давят, чтобы сменить руководство УЗ. Это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья - от среднего, высшего к низшему", - добавил Зеленский.

По его словам, Укрзализныця - стратегическая компания, но надо думать, как иметь там партнерство с частными инвесторами.

"Считаю, что без них будет очень сложно. Это предприятие - банкрот уже много лет. И только силой, только посадками там можно навести порядок", - сказал президент.

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07
июля

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