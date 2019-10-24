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пятница, 25 октября 2019 09:14

Новые деньги: появилась банкнота 1000 грн

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Новые деньги: появилась банкнота 1000 грн
По размеру купюра 1000 грн больше банкноты других номиналов. Фото: Кореспондент

25 октября в обращении появилась банкнота номиналом 1000 грн.

"Шесть лет Нацбанк не менял банкнотно-монетный ряд. Банкнота номиналом 1000 гривен будет иметь высшую степень защиты. Она продолжает дизайн номинального ряда, который обновляется с 2014-го", - заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге.

По размеру купюра 1000 грн больше банкноты других номиналов. Имеет голубой цвет. На лицевой стороне изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского. На оборотной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

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"Надеемся, что потребители воспримут банкноту как нормальное платежное средство и будут использовать ее в повседневной жизни", - добавил Смолий.

К концу года появится металлическая монета номиналом 5 грн. В следующем году введут монету номиналом 10 грн. С 27 апреля 2018-го украинцы пользуются монетами 1 и 2 грн. Бумажные купьюры аналогичных номиналов постепенно выводят из обращения.

С 1 октября 2019-го в Украине не принимают в расчет за товары и услуги мелкие монеты 1, 2 и 5 коп. Украинцы могут без ограничений и бесплатно обменять их на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих 3 лет в банках. Из обращения начали выводить монеты номиналом 25 коп. Рассчитаться ими в магазинах можно будет до октября 2022-го. Далее останутся монеты номиналом 50 и 10 коп.

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Дата
25
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