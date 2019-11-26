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вторник, 26 ноября 2019 11:23

Новые 5 грн появятся до конца года

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Новые 5 грн появятся до конца года
Монета 10 грн появится во втором квартале 2020-го. Фото: Finclub.net

20 декабря 2019 года появится монета номиналом 5 грн.

"Во втором квартале 2020-го в обращение введут монету номиналом 10 гривен. Точная дата станет известна позже", - заявил директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко на брифинге.

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Граждане смогут пользоваться как старыми бумажными банкнотами номиналом 5 и 10 грн, так и монетами аналогичных номиналов. Принудительно изымать деньги не будут. Они исчезнут постепенно через естественный износ.

"Монеты служат 20-25 лет. Бумажные купюры - в среднем 1-2 года. Их нужно постоянно печатать, обновлять и сохранять", - говорит Зайвенко.

С 27 апреля 2018 года украинцы пользуются монетами 1 и 2 грн. Платежным средством остаются бумажные банкноты аналогичных номиналов. В то же время Нацбанк отказался от печати новых бумажных купюр.

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