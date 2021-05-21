Нововведения от Приватбанка: что изменилось для клиентов

Клиентам Приватбанка позволили переводить средства на карточку по номеру мобильномго телефона.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга. По его словам, больше не нужно вводить номер карты получателя.

Автор: facebook.com/sergaoleg Чтобы функция заработала, ее нужно активировать во время первого входа в сервис.

"Переводите средства только по телефону через сервис "Перевод на карту", - пояснил Серга.

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Чтобы функция заработала, ее нужно активировать во время первого входа в сервис. Также это можно сделать в разделе "Настройки платежей".

В Приватбанке можно получить защищенную квалифицированную электронную подпись с облачной технологией SmartID. Это можно сделать онлайн в "Приват24Бизнес", передает пресс-служба банка.