Нововведения от Приватбанка: что изменилось для клиентов

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Просмотров: 171
"Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них "
"Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них "
Просмотров: 126
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 153
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 1242
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
Просмотров: 135
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
Просмотров: 1107
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
Просмотров: 774
Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок
Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок
Просмотров: 522
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 756
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
5
4
6
9
5
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
"Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них "
"Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них "
Просмотров: 126
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 153
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 414
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 4716
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 414
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
пятница, 21 мая 2021 13:15

Нововведения от Приватбанка: что изменилось для клиентов

  Комментировать

Клиентам Приватбанка позволили переводить средства на карточку по номеру мобильномго телефона.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга. По его словам, больше не нужно вводить номер карты получателя.

Автор: facebook.com/sergaoleg
  Чтобы функция заработала, ее нужно активировать во время первого входа в сервис.
Чтобы функция заработала, ее нужно активировать во время первого входа в сервис.

"Переводите средства только по телефону через сервис "Перевод на карту", - пояснил Серга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приватбанк перечислил в казну миллиарды

Чтобы функция заработала, ее нужно активировать во время первого входа в сервис. Также это можно сделать в разделе "Настройки платежей".

В Приватбанке можно получить защищенную квалифицированную электронную подпись с облачной технологией SmartID. Это можно сделать онлайн в "Приват24Бизнес", передает пресс-служба банка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нововведения от Приватбанка: что изменилось для клиентов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Власть захотела в корне изменить жизнь сел

Начали издавать "Украинский альманах"

Самый дорогой в мире чай стоит $700 тыс. за килограмм

Самое читаемое
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму 1 Просмотров: 19638
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11808
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 9954
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 8667
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 7767
Экономика
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
 Просмотров: 180
"Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них "
"Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них "
 Просмотров: 126
Тенденции положительные: в министерстве обновили прогноз роста экономики
Тенденции положительные: в министерстве обновили прогноз роста экономики Просмотров: 54
Рада призвала США остановить "Северный поток-2"
Рада призвала США остановить "Северный поток-2" Просмотров: 225
В министерстве рассказали, уменьшится ли размер субсидии
В министерстве рассказали, уменьшится ли размер субсидии Просмотров: 117
Больше всего комментируют
8
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
4
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
4
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
3
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
3
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
Голосов: 26489
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть