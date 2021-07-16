"Новой почте" отменили 325-миллионный штраф

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Госпродпотребслужба рекомендовала отменить штраф на более чем 325 млн грн, который наложили на "Новую почту".

"По итогам проверки штрафы рекомендовано отменить. Комиссия установила, что при осуществлении внеплановых мероприятий государственного контроля были допущены процессуальные нарушения. При применении штрафных санкций не учли принцип пропорциональности нарушения и наказания. Мы хотим сделать невозможным вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему усмотрению. Инспектор - это не царь и Бог, который может по собственному желанию, из-за неадекватных санкций остановить работу бизнеса. Неважно какого - большого или малого бизнеса. Инспектор - часть государственного сервисного механизма, работу которого оплачивает каждый налогоплательщик", - написала в Facebook председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

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Она предложила "Новой почте" установить в своем приложении кнопку, которая предоставит возможность потребителю сразу, на месте пожаловаться на нарушение его прав в отделении.

Госпродпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 325, 85 млн грн за препятствования проверке. Компания подала в суд. В "Новой почте" пояснили, что проверка состоялась в марте 2021 года. Перед этим на отделение в Харьковской области пожаловался клиент. Заявил о повреждении посылки на сумму 500 грн. Представители Госпродпотребслужбы не обратились к руководству компании, чтобы показать документы. Предъявили их руководителю отделения. Затем представитель контрольного органа не расписался в специальном журнале. Об этом сообщили в "Новой почте". За последние полгода Госпродпотребслужба провела 80 проверок в отделениях "Новой почты" в разных регионах Украины. Претензий к компании не было.