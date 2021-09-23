"Новая почта" открыла 2,5 тыс. вакансий по всей Украине

Для "Новой почты" высокий сезон начинается в октябре и продолжается до Нового года

Компания "Новая почта" готовится к высокому сезону и дополнительно набирает 2,5 тыс. сотрудников на должности операторов отделений, курьеров и грузчиков на сортировочные терминалы. Компания предлагает долгосрочное сотрудничество.

"Это не сезонная работа. Все сотрудники будут оформлены в штат и останутся работать с нами на постоянной основе. Каждый работник "Новой почты" имеет официальное трудоустройство, стабильную зарплату и бесплатное медицинское страхование. Для сотрудников сортировочных терминалов предусмотрен трансфер, бесплатные обеды и проживание" , - рассказала Нина Масюк, HRD Новой почты.

Для "Новой почты" высокий сезон начинается в октябре и продолжается до Нового года

Вакансии открыты в городах-миллионниках, областных и районных центрах по всей Украине.

Больше узнать о вакансиях в "Новой почте" можно по ссылке или по телефону: 067 000 00 25

Для "Новой почты" высокий сезон начинается в октябре и продолжается до Нового года

Для "Новой почты" высокий сезон начинается в октябре и продолжается до Нового года. Именно на этот период приходится большое количество покупок из украинских интернет-магазинов и из-за рубежа. Объемы поставок растут на 30-50% по сравнению с летними месяцами. Это также время акционных предложений "черной пятницы", закупки подарков для близких и родных к новогодне-рождественским праздникам и тому подобное.

Группа "Новая почта" предоставляет клиентам - как бизнеса, так и частным лицам - полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В Группу входят украинские и зарубежные компании, в частности "Новая почта", "Новая почта Молдова", "Новапей" и "Новая почта Глобал". "Новая почта" - лидер логистического рынка, который обеспечивает доставку в отделения, почтоматы, по адресам и позволяет тысячам предпринимателей создавать и развивать бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Сеть компании насчитывает более 8,7 тыс. отделений по всей Украине. Количество отправлений за 2020 года превысило 327 млн. "Новапей" - небанковское финансовое учреждение, благодаря которому клиенты компании могут осуществлять денежные переводы и операции с электронными деньгами. "Новая почта Глобал" развивает международную партнерскую сеть, чтобы предоставлять клиентам услуги по экспресс-доставке не только в Украине, но и за рубежом. Группа "Новая почта" работает с соблюдением всех норм украинского законодательства. За 2020 год Группа перечислила в бюджет страны 5 млрд грн налогов и сборов. Подробнее о продуктах и ​​услугах на сайте: https://novaposhta.ua.Контакти для СМИ: [email protected]