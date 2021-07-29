"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок

Фото: Новая почта

29 июля "Новая почта" доставила первую посылку на беспилотнике. Это было тестовое отправление из Киева в Харьков.

Посылку подняли на высоту 300 м в 07:00 с аэродрома "Чайка". В 12:00 она прибыла на аэродром "Коротич" на Харьковщине.

В обратном направлении посылка вылетела в 14:00 с "Коротича". В 19:00 ее ждут в Киеве.

Тестовое отправления осуществили на беспилотном самолете Discovery украинской компании "Аеродрон".

"Впервые в мире беспилотный летательный аппарат с отправлением пролетел расстояние в 480 километров. Кроме "Новой почты", на подобное до сих пор не решилась ни одна другая логистическая компания. В наших планах - сократить время полета до 3 часов и масштабировать доставку беспилотниками, сделав ее доступной для большинства клиентов", - рассказал Александр Бульба, работник "Новой почты".

Он рассказал, как происходит доставка на беспилотном летательном аппарате. Посылка с сортировочного терминала доставляется на аэродром. Там ее загружают в специальный отсек беспилотника. Далее она летит по заранее запрограммированному маршруту.

Для посылок этот способ транспортировки безопасен. В небе беспилотник ведет себя, как самолет, распознает любые препятствия на пути. Летательный аппарат оснащен специальным парашютом. В случае непредвиденных обстоятельств сработает защитная система и беспилотник приземлится. За аппаратом следит оператор. Он может принимать управления. Во время тестирования посылку в воздухе дополнительно сопровождал самолет.

Следующий тестовый полет запланирован во Львов. Его запланировали на август. Будут переправлять грузы весом 250 кг и более.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Новой почте" отменили 325-миллионный штраф

"Новая почта" планирует запустить услугу доставки посылок беспилотниками в 2022 году.

Сеть компании имеет более 8,5 тыс. отделений по всей Украине. В 2020-м компания отправила 318 млн посылок.

Утром 29 июля в Одессе взорвался почтомат "Новой почты". Это второй случай за сутки. О повреждении двери ячейки почтомата правоохранителям сообщили представители почты, информирует пресс-служба полиции Одесской области. Почтомат "Новой почты" взорвался и в Киеве. Произошло это утром 29 июля в одном из ТРЦ на Оболони. В одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. Никто не пострадал.