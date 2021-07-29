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четверг, 29 июля 2021 16:01

"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
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"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
Фото: Новая почта
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок

29 июля "Новая почта" доставила первую посылку на беспилотнике. Это было тестовое отправление из Киева в Харьков.

Посылку подняли на высоту 300 м в 07:00 с аэродрома "Чайка". В 12:00 она прибыла на аэродром "Коротич" на Харьковщине.

В обратном направлении посылка вылетела в 14:00 с "Коротича". В 19:00 ее ждут в Киеве.

Тестовое отправления осуществили на беспилотном самолете Discovery украинской компании "Аеродрон".

"Впервые в мире беспилотный летательный аппарат с отправлением пролетел расстояние в 480 километров. Кроме "Новой почты", на подобное до сих пор не решилась ни одна другая логистическая компания. В наших планах - сократить время полета до 3 часов и масштабировать доставку беспилотниками, сделав ее доступной для большинства клиентов", - рассказал Александр Бульба, работник "Новой почты".

Он рассказал, как происходит доставка на беспилотном летательном аппарате. Посылка с сортировочного терминала доставляется на аэродром. Там ее загружают в специальный отсек беспилотника. Далее она летит по заранее запрограммированному маршруту.

Для посылок этот способ транспортировки безопасен. В небе беспилотник ведет себя, как самолет, распознает любые препятствия на пути. Летательный аппарат оснащен специальным парашютом. В случае непредвиденных обстоятельств сработает защитная система и беспилотник приземлится. За аппаратом следит оператор. Он может принимать управления. Во время тестирования посылку в воздухе дополнительно сопровождал самолет.

Следующий тестовый полет запланирован во Львов. Его запланировали на август. Будут переправлять грузы весом 250 кг и более.

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"Новая почта" планирует запустить услугу доставки посылок беспилотниками в 2022 году.

Сеть компании имеет более 8,5 тыс. отделений по всей Украине. В 2020-м компания отправила 318 млн посылок.

Утром 29 июля в Одессе взорвался почтомат "Новой почты". Это второй случай за сутки.

О повреждении двери ячейки почтомата правоохранителям сообщили представители почты, информирует пресс-служба полиции Одесской области.

Почтомат "Новой почты" взорвался и в Киеве. Произошло это утром 29 июля в одном из ТРЦ на Оболони. В одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. Никто не пострадал.

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Дата
29
июля

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