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четверг, 29 июля 2021 13:33

Вслед за Киевом поштомат "Новой почты" рванул в Одессе

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Вслед за Киевом поштомат &quot;Новой почты&quot; рванул в Одессе
Поштомат "Новой почты" взорвался второй раз за сутки. Фото: Нацполиция

Утром 29 июля в Одессе взорвался почтомат "Новой почты". Это второй случай за сутки.

О повреждении двери ячейки почтомата правоохранителям сообщили представители почты, информирует пресс-служба полиции Одесской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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"В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одной из ячеек почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена", - говорится в сообщении.

Остатки от самодельного устройства направили на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.

В результате инцидента никто не пострадал.

Почтомат "Новой почты" взорвался и в Киеве. Произошло это утром 29 июля в одном из ТРЦ на Оболони. В одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. Никто не пострадал.

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29
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