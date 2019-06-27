Новая банкнота 1000 грн: эксперты назвали причины и последствия появления

Новая банкнота номиналом 1000 грн не повлияет на рост цен или обесценивания национальной валюты, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.
"Создание новой купюры большого номинала обсуждают давно. Ее можно было вести и раньше. Ведь цены выросли, а деньги обесценились. Еще 5 лет назад зарплату 3 тысячи гривен считали нормальной. Сейчас 10 тысяч гривен не на все хватает", - объясняет экономист.
По его словам, из-за появления новых денег инфляция не вырастет. На нее влияет безналичная эмиссия гривны.
В то же время финансовый эксперт Алексей Кущ решение вести в денежный оборот банкноту номиналом 1000 грн называет ошибочным.
"В последнее время Национальный банк наоборот анонсировал развитие безналичных расчетов. Говорил о выпуске цифровой и электронной гривны. Теперь решил ввести банкноту 1000 гривен", - объяснил финансовый эксперт.
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По его словам, это негативный сигнал как для населения, так и бизнеса.
"Мы живем в эпоху поведенческой экономики. На решения влияют не просто сухие экономические факторы, но и психологические и поведенческие. Это может иметь эффект усиления инфляционных ожиданий", - подчеркнул Алексей Кущ.
25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Ее введут в обращение с 25 октября. По размеру новая купюра больше, чем банкноты других номиналов. Имеет голубой цвет. На лицевой стороне изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского. На оборотной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.
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