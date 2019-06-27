Новая банкнота 1000 грн: эксперты назвали причины и последствия появления

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 513
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
1 Просмотров: 441
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1125
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 22257
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 819
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3654
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6723
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 396
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1341
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
4
7
3
3
9
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 189
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1125
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1116
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11079
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 июня 2019
Просмотров: 90
Пасовище равликів
Для людини правильно — жити в гармонії з навколишньою природою. Легко сказати, а от спробуй, і побачиш, що не так воно й просто, тут є свої ...
четверг, 27 июня 2019 21:10

Новая банкнота 1000 грн: эксперты назвали причины и последствия появления

  Комментировать
Новая банкнота 1000 грн: эксперты назвали причины и последствия появления
Глава НБУ Яков Смолий представил новую банкноту 1000 грн 25 июня. В обращении она появится с 25 октября. Фото: НБУ

Новая банкнота номиналом 1000 грн не повлияет на рост цен или обесценивания национальной валюты, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Создание новой купюры большого номинала обсуждают давно. Ее можно было вести и раньше. Ведь цены выросли, а деньги обесценились. Еще 5 лет назад зарплату 3 тысячи гривен считали нормальной. Сейчас 10 тысяч гривен не на все хватает", - объясняет экономист.

По его словам, из-за появления новых денег инфляция не вырастет. На нее влияет безналичная эмиссия гривны.

В то же время финансовый эксперт Алексей Кущ решение вести в денежный оборот банкноту номиналом 1000 грн называет ошибочным.

"В последнее время Национальный банк наоборот анонсировал развитие безналичных расчетов. Говорил о выпуске цифровой и электронной гривны. Теперь решил ввести банкноту 1000 гривен", - объяснил финансовый эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк выпустит металлические 5 и 10 грн: назвали дату

По его словам, это негативный сигнал как для населения, так и бизнеса.

"Мы живем в эпоху поведенческой экономики. На решения влияют не просто сухие экономические факторы, но и психологические и поведенческие. Это может иметь эффект усиления инфляционных ожиданий", - подчеркнул Алексей Кущ.

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Ее введут в обращение с 25 октября. По размеру новая купюра больше, чем банкноты других номиналов. Имеет голубой цвет. На лицевой стороне изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского. На оборотной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новая банкнота 1000 грн: эксперты назвали причины и последствия появления». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука

Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко

1000 дней борьбы: кто такой Роман Сущенко

Болгар и греков выслали с Крыма

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Дальтоники могут различать 15 оттенков цвета хаки

Самое читаемое
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 6 Просмотров: 27117
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 17357
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 14832
&quot;Мы не скрывали отношения&quot; - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
"Мы не скрывали отношения" - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
4
 Просмотров: 13810
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
3
 Просмотров: 10890
Экономика
Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии
Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии Просмотров: 180
Увеличили сроки предварительной продажи билетов на популярные поезда
Увеличили сроки предварительной продажи билетов на популярные поезда Просмотров: 99
Когда начнет дорожать доллар
Когда начнет дорожать доллар Просмотров: 1017
Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает
Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает Просмотров: 981
Курс доллара уверенно падает
Курс доллара уверенно падает Просмотров: 441
Больше всего комментируют
27
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
14
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
6
На передовой разводят войска
5
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
3
Показали, как главный евробляхер ездит по тротуарам
Голосов: 20845
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua