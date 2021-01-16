Нобелевский лауреат придумал как снизить уровень безработицы

 
Ексклюзивы
1/5
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 27
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
1 Просмотров: 855
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
1 Просмотров: 1557
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1539
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 351
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 630
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3 Просмотров: 1026
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 1071
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 369
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
3 Просмотров: 2889
Фото
Все фото
6
7
7
5
14
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
Видео
Все видео
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
3 Просмотров: 2889
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 522
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1818
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5886
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 864
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
воскресенье, 17 января 2021 11:00

Нобелевский лауреат придумал как снизить уровень безработицы

  Комментировать
Нобелевский лауреат придумал как снизить уровень безработицы
Джордж Джозеф Стиглер - американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1982 года. Фото: pexels.com

17 января 1911 родился Джордж Джозеф Стиглер - американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1982 года. Получил ее за новаторские исследования промышленных структур, функционирования рынков, причин и результатов государственного регулирования.

Идеи Стиглера до сих пор актуальны. Он исследовал механизмы охоты за скидками, создавал алгоритмы поиска работы. Его "Теория поиска" и сегодня используется в экономических расчетах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые в истории Нобелевская премия прошла в виртуальном режиме

Стиглер - автор статьи "Экономическая теория информации". Искал ответ на простой вопрос: как долго и упорно потребитель должен искать самый дешевый товар? Стиглер писал, что человек охотится за выгодным предложением до тех пор, пока размер ожидаемой экономии от покупки не станет меньше потраченных на поиск времени, сил и других ресурсов.

Ключевой проблемой в поиске самой низкой цены называл недостаток информации. Если потенциальный покупатель не узнает, что ваш магазин предлагает наиболее приемлемую цену, есть вероятность, что в процессе поиска скидки он устанет и к вашему предложению не дойдет.

Не менее ценна его "Теория поиска на рынке труда". Стиглер отмечал, что безработный теоретически не имеет ограничений по времени, чтобы найти работу. Однако в реальности, человеку нужно на что-то жить в этот период. Поэтому часто люди соглашаются на первую попавшуюся работу, только ради заработка. Теория гласит: если правительство назначит реальную сумму пособия по безработице, то человек сможет дольше искать хорошую вакансию. Результатом такого подхода будет снижение уровня безработицы в стране, улучшение качества труда.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2020 года стали американцы Роберт Уилсон и Пол Милгром. Премия вручена "за развитие теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нобелевский лауреат придумал как снизить уровень безработицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Нобелевский лауреат придумал как снизить уровень безработицы

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 5 Просмотров: 16704
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой 1 Просмотров: 6777
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 6660
Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась
Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась
 Просмотров: 6048
Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
3
 Просмотров: 5373
Экономика
Нацбанк Украины ввел валютные ослабление
Нацбанк Украины ввел валютные ослабление Просмотров: 783
Назвали наиболее популярные онлайн-покупки украинцев
Назвали наиболее популярные онлайн-покупки украинцев 1 Просмотров: 351
Компания Skyrizon считает неправомерным то, что Минторг США ввел ограничения на ее сотрудничество с американскими компаниями
Компания Skyrizon считает неправомерным то, что Минторг США ввел ограничения на ее сотрудничество с американскими компаниями Просмотров: 180
"Витренко назвал Роснефть независимой компанией, но это не так" - нардеп Совсун
"Витренко назвал Роснефть независимой компанией, но это не так" - нардеп Совсун 1 Просмотров: 378
Переводить деньги из-за границы можно безопасно и на карту любого украинского банка
Переводить деньги из-за границы можно безопасно и на карту любого украинского банка
6
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
5
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
3
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
3
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3
Зеленский готовится ко второму сроку
Голосов: 25924
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть