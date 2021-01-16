Нобелевский лауреат придумал как снизить уровень безработицы

Джордж Джозеф Стиглер - американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1982 года. Фото: pexels.com

17 января 1911 родился Джордж Джозеф Стиглер - американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1982 года. Получил ее за новаторские исследования промышленных структур, функционирования рынков, причин и результатов государственного регулирования.

Идеи Стиглера до сих пор актуальны. Он исследовал механизмы охоты за скидками, создавал алгоритмы поиска работы. Его "Теория поиска" и сегодня используется в экономических расчетах.

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Стиглер - автор статьи "Экономическая теория информации". Искал ответ на простой вопрос: как долго и упорно потребитель должен искать самый дешевый товар? Стиглер писал, что человек охотится за выгодным предложением до тех пор, пока размер ожидаемой экономии от покупки не станет меньше потраченных на поиск времени, сил и других ресурсов.

Ключевой проблемой в поиске самой низкой цены называл недостаток информации. Если потенциальный покупатель не узнает, что ваш магазин предлагает наиболее приемлемую цену, есть вероятность, что в процессе поиска скидки он устанет и к вашему предложению не дойдет.

Не менее ценна его "Теория поиска на рынке труда". Стиглер отмечал, что безработный теоретически не имеет ограничений по времени, чтобы найти работу. Однако в реальности, человеку нужно на что-то жить в этот период. Поэтому часто люди соглашаются на первую попавшуюся работу, только ради заработка. Теория гласит: если правительство назначит реальную сумму пособия по безработице, то человек сможет дольше искать хорошую вакансию. Результатом такого подхода будет снижение уровня безработицы в стране, улучшение качества труда.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2020 года стали американцы Роберт Уилсон и Пол Милгром. Премия вручена "за развитие теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".