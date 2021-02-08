Нобелевский лауреат не читал газет и не смотрел телевизор

Саймон сделал заметный вклад в развитие теории организации. Фото: zen.yandex

9 февраля 2001 года умер Герберт Саймон - американский социолог, экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике в 1978 году.

Ученый родился в Милуоки, штат Висконсин. Окончил Чикагский университет. Герберт Саймон не читал газет и не смотрел телевизор. Считал, если случится что-то действительно важное, ему об этом кто-то обязательно расскажет.

Саймон сделал заметный вклад в развитие теории организации, менеджмента и управленческих решений.

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Основные усилия ученого были направлены на исследование организационного поведения и процессов принятия решений. К середине XX века преобладала точка зрения, что человек - существо рациональное и все наши решения взвешенные, рациональные. Но в 1957 году Герберт Саймон доказал, что рациональность человека при принятии решений сильно ограничена. Ввел термин "ограниченная рациональность".

Он отмечал: когда люди принимают решение, то оно обычно не рациональное. Ведь человек ограничивается проблемой выбора, отсутствием нужной информации и временем, доступным для принятия решения. Поведенческие экономисты должны побуждать людей к рациональному и разумному выбору. Например: здоровая пища должна быть размещена на полках магазинов на уровне глаз, чтобы увеличить вероятность того, что человек выберет ее.

В 1978 году Герберт Саймон получил Нобелевскую премию по экономике "за новаторские исследования процесса принятия решений в экономических организациях, в фирмах".

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2020 года стали американцы Роберт Уилсон и Пол Милгром. Премия вручена "за развитие теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".