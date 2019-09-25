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среда, 25 сентября 2019 17:02

"НИБУЛОН" построил крупнейшее судно и ставит рекорды по речным перевозкам (PR)

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Лидер аграрного рынка и отрасли судостроения Украины компания "НИБУЛОН" в очередной раз продемонстрировала технологичность, инновационность и эффективность. В минувшую пятницу компания ввела в эксплуатацию самое длинное специализированное крановое судно класса "река-море" под флагом Украины, построенное за последние 25 лет независимости Украины – 140-метровый NIBULON MAX. Событие происходило в рамках международного форума TRANS EXPO ODESA MYKOLAIV 2019, который "НИБУЛОН" совместно с компанией "МедиаКомпас" организовал на собственном судостроительно-судоремонтном заводе в Николаеве.

  20 сентября компания "НИБУЛОН" на международном форуме TRANS EXPO ODESA MYKOLAIV 2019 ввела в эксплуатацию 140-метровый плавкран NIBULON MAX
20 сентября компания "НИБУЛОН" на международном форуме TRANS EXPO ODESA MYKOLAIV 2019 ввела в эксплуатацию 140-метровый плавкран NIBULON MAX

NIBULON MAХ позволит повысить годовые объемы перевалки грузов флотом на 2-3 млн тонн в год и увеличить объемы перевалки грузов непосредственно флотом компании до 5 млн тонн в год.

"Строительство судна такого класса – это совершенно новый высокий уровень судостроительных мощностей компании "НИБУЛОН". Для этого на заводе была модернизирована стапельная площадка и спуско-подъемное устройство, что привело к увеличению количества стапельных и спусковых дорожек. Компанией проведена масштабная реконструкция судостроительного предприятия, после завершения которой оно должно стать самым современным в Украине и, без сомнения, одним из лучших в Европе", – отмечается в релизе "НИБУЛОНа".

Однако компания демонстрирует и без того рекордные результаты деятельности. За 2018/19 маркетинговый год здесь перевезли по реке более 3,5 млн т зерновых, что даже выше ожидаемого плана и на 40% больше, чем в предыдущем году. И, таким образом, уменьшили нагрузку на автодороги на более 145 тыс. грузовиков.

До конца этого года, по данным компании, ее флот достигнет 80 единиц, большая его часть была произведена по проектам компании на собственных мощностях. Только в этот день в компании также заложили еще два судна – бортовой буксир толкач-кантователь проекта Т410 и несамоходное судно-площадку проекта B1500, которые будут работать на новом проекте компании по перевозке строительных грузов по Южному Бугу.

По словам генерального директора "НИБУЛОНа", Героя Украины Алексея Вадатурского, компания уже инвестировала в экономику страны более $2,1 млрд, из которых около $600 млн – непосредственно в строительство флота. "Мы сегодня на деле показали, что Николаев – это мощная область и наша компания делает все, чтобы Украина было не страной у моря, а Украина - морская страна", – отметил он. Вадатурский также добавил, что одно созданное рабочее место в судостроении дает 10 новых рабочих мест в смежных отраслях, таким образом, компания за годы работы в этом направлении создала не менее 10 тыс. рабочих мест в металлургии, строительстве, сфере услуг.

Этот проект был бы невозможен без помощи международных финансовых партнеров компании – Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Международной финансовой корпорации, которые имеют партнерские отношения с компанией в течение всего пути. "НИБУЛОН" – это очень хороший партнер для международных банкиров. Они создали 7 тыс. рабочих мест, это очень мощный работодатель. "НИБУЛОН" также очень важный налогоплательщик в этой стране. Это и дает возможность для развития, для обогащения экономики региона в различных сферах. "НИБУЛОН" – это чрезвычайная компания. Если вы инвестируете сотни миллионов долларов, то это означает, что вы верите в регион и в свою страну", – отметил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик Де Загон.

  20 сентября компания "НИБУЛОН" на международном форуме TRANS EXPO ODESA MYKOLAIV 2019 ввела в эксплуатацию 140-метровый плавкран NIBULON MAX
20 сентября компания "НИБУЛОН" на международном форуме TRANS EXPO ODESA MYKOLAIV 2019 ввела в эксплуатацию 140-метровый плавкран NIBULON MAX

Символично, что в день спуска на воду рекордного по размерам судна NIBULON MAX почетную роль крестной мамы судна отвели старшему банкиру департамента агробизнеса ЕБРР в Украине Лесе Кузьменко. "Мы очень горды, что "НИБУЛОН" является нашим клиентом в Украине, это гордость для страны. Мы хотим пожелать Украине побольше таких компаний. И мы с удовольствием будем поддерживать вас в дальнейшем развитии. Будем надёжным финансовым партнёром", – отметила она в ходе торжеств.

Представитель Международной финансовой корпорации в Украине Артем Зубков отметил, что компания "НИБУЛОН" – надежный партнер международных финансовых институтов, а строительство такого уникального судна – мощнейший импульс развития инфраструктурной отрасли Украины. Он тоже высказал надежду на то, что сотрудничество "НИБУЛОНа" и Международной финансовой корпорации продолжится.

В праздничных мероприятиях приняли участие главы Николаевской и Херсонской областных госадминистраций.

"Каждый здесь имеет отношение к этому, такому важному, дню, когда мы не на словах, а на деле видим реальный результат, – отметил глава Николаевской ОГА Александр Стадник. – Хочу поблагодарить руководителя, собственника, Героя Украины. Это для меня очень важный момент, когда можно от всех нас поблагодарить его за все те добрые дела. Это колоссальное событие. А самое главное – это уважение за то, что в Украине начало рождаться то, что давно в нашей стране остановилось. И за это вам большое спасибо".

В свою очередь, глава Херсонской ОГА отметил, что в какой бы регион ни пришла эта компания, она становится драйвером трансформации: "Она (компания, – прим.ред.) заставляет власть работать, она заставляет бизнес работать лучше, она заставляет государственные органы работать для удовлетворения потребностей бизнеса, инвесторов, а в конечном результате – на потребности людей", – заявил Юрий Гусев.

"Кто-то говорит, что это невозможно, а Алексей Афанасьевич Вадатурский вместе со своей командой просто берет и делает. Он ничего не доказывает, он просто делает свое дело. Думаю, если каждый в нашем государстве будет делать именно так, наше государство обречено на успех", – отметил городской глава Николаева Александр Сенкевич.

А из рук главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко Алексей Вадатурский получил высшую награду-признание региона – орден "За заслуги перед Николаевщиной" І степени.

Представители посольств, финансовых партнеров компании тоже по достоинству оценили вклад компании в развитии экономики страны.

Так, глава экономического отдела Посольства Нидерландов в Украине Рини Бус отметила, что была на "НИБУЛОНе" два года назад, на первой Международной выставке "Судостроение и водный транспорт", и с тех пор все кардинально изменилось. По ее мнению, таких компаний как "НИБУЛОН" в Украине должно быть больше, тогда и экономика будет расти, и водный транспорт развиваться: "Днепр требует развития, чтобы эта река больше использовалась как транспортная артерия. И пусть за "НИБУЛОНом" последует много других компаний. Я желаю, чтобы инициативы "НИБУЛОНа" принесли мир и стабильность вашей стране", – сказала Рини Бус.

"Компания "НИБУЛОН" вносит очень большой вклад в развитие транспортной структуры Украины, – заявил атташе по торгово-экономическим вопросам Посольства Испании Хайме Рамон Фернандес Санчес. – Горжусь тем, что и испанские компании способствовали тому, чтобы "НИБУЛОН" стал лидером в этой сфере. Кроме того, Испания является надежным партнером Украины в плане сотрудничества по экспорту зерна".

В рамках форума в Николаеве на площадке "НИБУЛОНа" была организована и масштабная выставка, посвященная судостроению и судоходству в Украине, приняли участие более 100 компаний, которые производят судна и комплектующие, предоставляют различные услуги судоходным и судостроительным компаниям. Большинство из них – подрядчики и партнеры "НИБУЛОНа" как крупнейшего производителя грузового флота в стране.

Но самым захватывающим событием для горожан и гостей праздника стало грандиозное водное шоу с участием всей линейки "НИБУЛОНовского" флота. Во время этого уникального действа на воде зрители смогли оценить масштабы флота "НИБУЛОНа" и открыть его возможности для себя по-новому.

  20 сентября компания "НИБУЛОН" на международном форуме TRANS EXPO ODESA MYKOLAIV 2019 ввела в эксплуатацию 140-метровый плавкран NIBULON MAX
20 сентября компания "НИБУЛОН" на международном форуме TRANS EXPO ODESA MYKOLAIV 2019 ввела в эксплуатацию 140-метровый плавкран NIBULON MAX

"Я бы хотел сказать при всех, что у нас Николаев – город судостроителей, а не бандитский город. Я горжусь тем, что мы работаем в этом городе. Давайте все делать так, чтобы в городе были только позитивные события. И когда будет работать экономика, будут только позитивные преобразования в стране", – уверен Алексей Вадатурский.

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