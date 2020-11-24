Незащищенные расходы бюджета прекратили финансировать: кто не получит средств

Последние запросы от главных распорядителей бюджетных средств на проведение незащищенных расходов ДКС ​​обслуживала 20 ноября. Фото: unsplash

Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов. В первую очередь, речь идет о капитальных расходах на ремонт, реконструкцию, строительство.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Государственный бюджет не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Сразу двое высокопоставленных в Кабинете министров сообщили, что с 20 ноября Государственная казначейская служба остановила финансирование всех расходов, кроме защищенных. То есть заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты , погашение долгов продолжают финансировать из бюджета.

Последние запросы от главных распорядителей бюджетных средств на проведение незащищенных расходов ДКС ​​обслуживала 20 ноября. В 2019 году на аналогичный шаг, за переброски бюджетных средств и невыполнение поступлений от таможни, премьер-министр Алексей Гончарук ушел 17 декабря", - говорится в материале.

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Остановка означает, что государство отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов - на ремонт, реконструкцию, строительство и другие. По итогам третьего квартала 2020 года на эти цели правительство потратило 45,8 млрд грн из запланированных на этот год 112,6 млрд грн. То есть, за три месяца до конца года финансированию подлежали расходы еще на 66 млрд грн.

Таким образом, ограничение коснется ремонта и строительства дорог. С прямо предусмотренных в бюджете на этот год 86,8 млрд грн "Укравтодору" на содержание автодорог за 10 месяцев потратили только 2/3 суммы - почти 57 млрд грн.

Не выделят деньги на программы, финансирование которых по тем или иным причинам так и не началось. По состоянию на начало ноября таких было 74 программы на общую сумму 19,02 млрд грн.

Часть этой суммы - расходы на ведомства, планировали создать в этом году, однако они так и не заработали. Например, 650 млн грн должны пойти на Бюро финансовых расследований. То же касается Комиссии по регулированию азартных игр, которую правительство полностью сформировал лишь 18 ноября", - говорится в статье.

Из-за необходимости в соответствии с МВФ финального документа проект госбюджета на 2021 еще не сформирован. Предполагаемая дата его утверждения - 25 ноября.