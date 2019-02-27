Неутешительная статистика: на чем экономят украинцы

В Украине 92% граждан экономят на своих расходах. Только 3% по состоянию на январь 2019-го не жалеют денег на покупки и услуги. В 2014-м таких было 18%.

На одежде и обуви экономят больше всего людей - 51% украинцев. 46% экономят на отдыхе, 41% - на продуктах, 37% - на коммунальных расходах, а 33% - на лечении, свидетельствуют результаты исследования Research&Branding Group.

Еще 18% экономят на транспорте, 17% - на связи и 12% - на образовании.

Автор: Research&Branding Group По сравнению с мартом 2014-го тех, кто начал экономить на еде стало больше на 4%, на образовании - на 5%, на связи - на 7%, на проезде - на 8%.

"За 5 лет, когда компания начала соответствующее исследование, по всем категориям расходов без исключения украинцы начали экономить. По сравнению с мартом 2014-го тех, кто начал экономить на еде стало больше на 4%, на образовании - на 5%, на связи - на 7%, на проезде - на 8%, лечении, одежде и обуви - на 13%, отдыхе и отпуске - на 21% и на коммунальных расходах - на 22%. Начиная с 2014-го больше всего экономить украинцы начали на транспорте, коммуналке и отпусках", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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По его словам, одна из причин роста долгов за коммуналку - экономия украинцев на коммунальных расходах.

"Сегодня к бедным относятся даже те, кто недавно был средним классом. Им не нужна внешняя помощь. Нужно создать условия ведения бизнеса. Мелкого, малого, но собственного бизнеса, который будет кормить их семьи и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места", - объясняет Дорошенко.

Больше всего магазинов в Украине было в 1990-м - 120,6 тыс. Каждый следующий год их количество падало. Исключением стал 1993 год. Тогда торговля добавила 3,2 тыс. точек. Наибольшее падение розничной торговли произошло в 2017 году. Тогда закрылись 20% магазинов.